Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026: así quedaron las posiciones finales del galardón

El futbol internacional tiene a un nuevo soberano. En una emotiva ceremonia celebrada este 26 de octubre en el histórico recinto del London Palladium, en la capital inglesa, Harry Kane fue proclamado como el ganador del galardón individual más prestigioso del balompié mundial, levantando la presea dorada en su tierra natal a los 33 años de edad.

Publicidad

La pugna en la antesala de la velada se mantuvo sumamente cerrada hasta el desenlace de la noche. En la definición de las boletas electorales, la terna estelar quedó compuesta por Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, hasta que el legendario delantero brasileño Ronaldo Nazário subió al estrado para revelar el nombre del ariete británico como el máximo merecedor del Balón de Oro.

Kane consumó la conquista del dorado trofeo apenas en su octava nominación profesional. El actual romperredes del Bayern Múnich había integrado la selecta lista de aspirantes en las ediciones de 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, teniendo hasta antes de esta consagración su techo histórico situado en el décimo peldaño de la clasificación general.

Por detrás del inglés, el subliderato quedó en manos de Kylian Mbappé, respaldado por una campaña letal donde conquistó el campeonato de goleo individual tanto en la UEFA Champions League como en la Copa del Mundo 2026. La terna estelar la completó el juvenil español Lamine Yamal en la tercera plaza, quien firmó el triplete doméstico con el Barcelona y se alzó monarca del orbe con la Furia Roja en territorio norteamericano.

Publicidad

Las posiciones finales del Balón de Oro 2026

Con William Saliba y Sadio Mané siendo los únicos de la lista compartiendo lugar (29°), así quedó la lista final de posiciones en el Balón de Oro 2026:

Harry Kane (Bayern Munich) Kylian Mbappé (Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona) Rodri Hernández (Manchester City/Barcelona) Lionel Messi (Inter Miami) Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) Erling Haaland (Manchester City) Michael Olise (Bayern Munich) Fabián Ruiz (París Saint-Germain) Jude Bellingham (Real Madrid) Pau Cubarsí (Barcelona) Achraf Hakimi (París Saint-Germain) Vitinha (París Saint-Germain) Declan Rice (Arsenal) Ferrán Torres (Barcelona/París Saint-Germain) Vinícius Júnior (Real Madrid) Marc Cucurella (ChelseaReal Madrid) Joao Neves (París Saint-Germain) William Pacho (París Saint-Germain) Gabriel Magalhaes (Arsenal) Lautaro Martínez (Inter Milán) Nuno Mendes (París Saint-Germain) Luis Díaz (Bayern Munich) Marquinhos (París Saint-Germain) Dayot Upamecano (Bayern Munich) Bruno Fernandes (Manchester United) Julián Quiñones (Al-Qadsiah) William Saliba (Arsenal) Sadio Mané (Al-Nassr)

Publicidad

En síntesis