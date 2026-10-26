¿Por qué Harry Kane ganó el Balón de Oro? Las claves de su rendimiento para conquistar el primero de su carrera

Harry Kane fue proclamado formalmente como el flamante ganador del Balón de Oro 2026. Tras una cerrada contienda mano a mano frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el centrodelantero del Bayern Múnich capitalizó su demoledor registro goleador y la conquista de múltiples campeonatos para alzar por primera ocasión en su trayectoria la distinción individual más codiciada del futbol mundial.

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El ariete británico comandó con autoridad a un Bayern Múnich que dominó a placer el balompié alemán, firmando el triplete doméstico al levantar los títulos de la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la DFB-Pokal. En su cuenta personal, el atacante registró 61 anotaciones y aportó siete asistencias a lo largo de 51 presentaciones oficiales, números que le aseguraron de manera simultánea la obtención del Trofeo Gerd Müller al romperredes más certero del planeta en 2026.

Asimismo, Kane trasladó su idilio goleador con el cuadro bávaro a las filas de Inglaterra en el marco de la Copa del Mundo 2026. Instalando a su combinado patrio en la antesala de la gran final tras caer en semifinales ante Argentina, el artillero sumó seis goles y una asistencia en siete cotejos con los Tres Leones, logro con el cual se erigió como el máximo romperredes histórico de la selección inglesa en justas mundialistas.

Vale la pena destacar que, durante el ciclo 2025-26, Harry Kane contabilizó un acumulado de 73 anotaciones entre el Bayern y el combinado británico. Dicha cifra se estableció como la segunda marca más productiva de la historia en un solo año futbolístico, superando los 69 tantos de Cristiano Ronaldo en el curso 2011-12 y ubicándose únicamente por detrás del récord histórico en posesión de Lionel Messi con 82 dianas.

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Kane se antepone a Yamal y Mbappé

En la recta final hacia la entrega del galardón, la disputa por los sufragios se cerró exclusivamente entre la candidatura de Harry Kane y las opciones de Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Pese a las notables campañas presentadas por el atacante español y el astro francés, sus cartas de presentación no bastaron para superar la solidez del artillero inglés entre el panel de votantes.

Lamine Yamal cosechó un brillante triplete doméstico defendiendo la playera del Barcelona (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España), sumando además la corona de la Copa del Mundo 2026 con la selección ibérica; sin embargo, su discreta cuota individual en el certamen mundialista, donde únicamente firmó un gol y un pase para gol, terminó restándole fuerza en el balance definitivo por el Balón de Oro.

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Por su parte, Kylian Mbappé ratificó su estatus como uno de los artilleros más temibles del orbe durante el ciclo competitivo, proclamándose líder de goleo tanto en la UEFA Champions League como en el Mundial, competencia donde se consolidó como el máximo romperredes histórico del torneo. No obstante, haber cerrado el año sin conquistar títulos colectivos de peso marginó por completo sus aspiraciones de quedarse con la presea en París.

En síntesis