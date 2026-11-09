Ni Cristiano Ronaldo ni Harry Kane: FIFPRO anuncia el XI ideal de 2026 con Messi y Haaland

La temporada de reconocimientos individuales tras un inolvidable ciclo 2025-26, cuyo punto culminante fue la disputa de la Copa del Mundo 2026, continúa generando intensas tertulias en el orbe futbolístico. Aunque Harry Kane fue galardonado recientemente con el Balón de Oro, el criterio de los propios protagonistas en los terrenos de juego suele ofrecer una perspectiva completamente distinta.

Publicidad

En esta ocasión, los reflectores apuntaron a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), organismo sindical que aglutina y representa a más de 70 mil jugadores en activo a lo largo de todo el planeta.

En una nueva entrega del once ideal masculino, un total de 19.806 futbolistas profesionales emitieron sus sufragios, delineando una alineación que sacudió los pronósticos al distanciarse de los resultados arrojados por el Balón de Oro, distinción otorgada por la prensa especializada. El prestigioso XI de 2026 quedó estructurado de la siguiente forma:

Portero : David Raya (Arsenal, España).

: David Raya (Arsenal, España). Defensores : Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal). Mediocampistas : Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal). Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona, España).

Publicidad

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨



Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide.



By the players, for the players 🏆 pic.twitter.com/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Kane y Cristiano fuera, Messi y Haaland dentro

Reflejando una tendencia que se ha consolidado en el relevo generacional, Cristiano Ronaldo volvió a quedar al margen del cuadro estelar de la temporada, al igual que aconteció en las ternas del Balón de Oro. No obstante, el gran campanazo de la votación lo protagonizó el propio Harry Kane: el flamante vencedor del premio de France Football fue descartado del equipo de ensueño según el sufragio directo de sus colegas de profesión.

En detrimento del ariete inglés y del astro portugués, la parcela ofensiva quedó monopolizada por figuras de impacto mayúsculo en la pasada cita mundialista. Kylian Mbappé se adueñó de un sitio gracias a su demoledor registro anotador, Lamine Yamal tras erigirse monarca del certamen, mientras que Lionel Messi revalidó su jerarquía por su liderazgo con la Selección de Argentina, acompañados por un intratable Erling Haaland con el representativo de Noruega.

Publicidad

La inclusión de Haaland marcó el punto de mayor contraste respecto al escalafón del Balón de Oro. Pese a que el “Androide” comandó a Noruega a una histórica participación en la justa del orbe sin cosechar títulos mayúsculos con el Manchester City, el atacante apenas ocupó el octavo peldaño en la gala periodística; en contraparte, bajo el veredicto del gremio de futbolistas profesionales, el noruego terminó por encima de Kane sin importar la estratosférica cuota goleadora firmada por el delantero británico.

En síntesis