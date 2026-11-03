Harry Kane estará presente este martes en el Estadio Metropolitano de Madrid para el duelo de Bayern Múnich frente al Atlético de Madrid. Este será el primer juego del delantero inglés en la Champions League después de recibir el Balón de Oro el pasado 26 de octubre.

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El futbolista del Bayern Múnich fue galardonado con el premio por haber convertido 73 goles en la temporada contando sus tantos con el equipo alemán y la Selección de Inglaterra. Sin embargo, Harry Kane confesó que cambiaría su Balón de Oro por ganar la Champions League con el conjunto teutón.

Al ser preguntado en la conferencia de prensa previo al partido frente al Atlético de Madrid, el delantero inglés no dudó: “Creo que sí. Siempre he dicho que los triunfos del equipo son la razón por la que jugamos y el equipo es importantísimo para mí”.

“El Balón de Oro es uno de los mejores momentos de mi vida, fue realmente un premio muy especial, una tarde muy especial, pero celebrar con el equipo, levantar un trofeo juntos sería un sentimiento increíble y cuando uno mira atrás en su carrera el Balón de Oro es algo excepcional y me pone a un nivel mayor, pero sí, elegiría la Champions aunque estoy en una situación en la que puedo ganar ambas cosas”, agregó Harry Kane.

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Harry Kane en la gala del Balón de Oro (Reuters)

Por otro lado, el delantero mencionó que su fichaje por el Bayern Múnich cambió su vida: “Ir al Bayern fue un gran paso en mi carrera, hubiese sido más fácil quedarme en casa, sabían cómo jugaba, pero quería ir más lejos y cambió mi vida. Era más difícil salir fuera también para la familia y dentro del terreno de juego, pero ha sido increíble. Estoy feliz de haber hecho ese cambio. Siempre habrá gente que no te quiera o que te diga cosas, pero estoy contento por cómo me han tratado en mi carrera, las personas que conocen como jugaba me aprecian aún más desde que fui al Bayern”.

Las eliminaciones del Bayern Múnich con Harry Kane

Desde que Harry Kane llegó al Bayern Múnich en 2023, el equipo alemán quedó eliminado dos veces en semifinales de la Champions League (Real Madrid y PSG, la temporada pasada) y una vez en cuartos de final (Inter de Milán). El conjunto teutón es uno de los candidatos en esta campaña y está por verse si logra alzarse con el título.

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En síntesis