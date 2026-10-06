Lionel Messi le puso punto final este martes a una etapa repleta de emociones como fue su paso por la Selección Argentina. En una noche muy sentimental en el Estadio Monumental, se despidió de la acción con su país. Sin embargo, no se retirará del fútbol y su carrera continúa, por más que no vuelva a jugar oficialmente con la jersey albiceleste.

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Luego de disputar su encuentro despedida este martes por la noche en Buenos Aires, el astro argentino viajará a la madrugada a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami. Leo Messi fue acompañado por sus seres queridos más cercanos en el amistoso ante Benín en River, pero después volará solo con su pareja y sus hijos a Fort Lauderdale.

Si bien le sienta doloroso y angustiante cerrar su extenso capítulo dentro de la Selección Argentina, Lionel Messi tiene contrato vigente en la MLS hasta Diciembre del 2028. Su última renovación de vínculo en Inter Miami tuvo lugar el año pasado, cuando se anunció la inminente inauguración del nuevo estadio del club, que se estrenó esta temporada.

Messi y su última camiseta con Argentina [Foto: Adidas]

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De acuerdo a lo informado por el insider Gastón Edul en la transmisión de Argentina vs. Benín, Lionel Messi tiene pensado cumplir su vínculo hasta el final en Inter Miami. De esta manera, habrá dos temporadas y media más de ver al “GOAT” dentro de un campo de juego y dando todo el futbol posible a los fans hasta pasados sus 40 años de edad.

A esta altura de su trayectoria, y con todo lo que podía ganar conseguido, la motivación del enganche es seguir compitiendo mientras se sienta bien. Leo Messi disfruta de jugar al futbol y lo seguirá haciendo en Inter Miami, donde tiene un contexto favorable para hacerlo. Su adiós a Argentina tuvo que ver con que atrás aparecen nuevas promesas.

A la vez que sigue jugando partidos en la MLS, Lionel Messi comenzará a desenvolverse en más labores fuera del campo de juego. Si bien cuando deje el futbol no apunta a ser entrenador, sí se sumergirá paulatinamente en actividades más administrativas o comerciales. Y en Inter Miami y Estados Unidos encuentra el ambiente ideal para desarrollarse en ese mundo.