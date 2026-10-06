El 'Motorcito' reaparece esta tarde en el Monumental y todos se preguntan qué pasará con él.

Esta noche, los focos de todos estarán puestos en el adiós a Lionel Messi, que no seguirá en la Selección Argentina. Aunque el astro había señalado que su último partido había sido la final del Mundial, lo convencieron de tener una despedida con su público. Así, disputará hoy ante Benín su “last dance” con la camiseta celeste y blanca.

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No obstante, aunque las luces se van con el capitán de Argentina, hay otra figura de la que muchos dudan sobre su futuro: Rodrigo De Paul. Luego de no haber sido parte del grupo en los últimos dos amistosos, el ‘Motorcito’ será titular repentinamente este martes contra Benín. En ese contexto, reinó la incertidumbre por su continuidad.

En estas circunstancias, si bien todavía ni el jugador ni el cuerpo técnico lo han hecho público, Rodrigo De Paul tendrá, por lo menos “una pausa” de la actividad internacional. Su decisión de dejar Europa tan joven para marcharse a una liga menor como la MLS lo hizo perder nivel y condenó su futuro inmediato en la Selección Argentina.

Sentenciar que hoy es el último partido de Rodrigo De Paul con la ‘Albiceleste’ sería decir cosa juzgada y no lo es. Lo cierto es que mientras continúe jugando en Estados Unidos, correrá de atrás en la consideración del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Lionel Scaloni fue claro en que nadie, salvo Messi, tenía el lugar asegurado en su equipo.

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Rodrigo De Paul tiene apenas 32 años de edad, pero deberá buscar un mejor desafío profesional si aspira a volver a ser elegible para la Selección Mayor de su país. En su último tiempo en Europa su rendimiento venía en alza y lo llevó a ser una fija en la ‘Scaloneta’, pero su decisión de mudarse al Inter Miami complicó su futuro en la escuadra nacional.

De Paul regresa tras jugar la final del Mundial [Foto: Getty]

En el amistoso internacional de este martes por la noche en Buenos Aires, el mediocampista será titular ante Benín por ser este el homenaje y despedida de Messi. Scaloni pondrá un equipo muy parecido al de los “mejores jugadores” o los “históricos” de su ciclo, por lo que también Nicolás Otamendi estará en el once inicial aunque ya se va.

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Para las próximas convocatorias de la Selección Argentina, el entrenador citará “a los de mejor presente”, y por el momento eso no contempla al propio Rodrigo De Paul. Con Racing Club, su equipo de la infancia, tentándolo para regresar al futbol argentino, más algunas ofertas del exterior, el volante tendrá que elegir qué hacer de su vida.