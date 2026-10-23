Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Nottingham Forest llega a este cruce con tres derrotas seguidas y la urgencia de cortar la racha antes de que la tabla se le complique más. Ipswich Town, en cambio, viene de alternar resultados y sabe que un triunfo lo mete de lleno en la pelea por la mitad de la tabla.
Para el local es la chance de consolidarse en la zona media luego de un arranque irregular. Para el Forest, directamente, es una final anticipada para frenar la caída y alejarse de los puestos de descenso.
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town llega décimo con 9 puntos en siete fechas, en una campaña que combina buenos pasajes con tropiezos puntuales. Cayó 2-3 como visitante ante Manchester City, pero antes había mostrado solidez al vencer 2-1 de local a Fulham, un resultado que le devolvió algo de confianza tras la derrota ante Everton.
Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un momento complicado. Está 19° con apenas 5 unidades y acumula tres caídas consecutivas: perdió de local con Arsenal, cayó como visitante frente a Crystal Palace y también sucumbió ante Coventry en su cancha. La falta de gol y la seguidilla de resultados adversos lo obligan a reaccionar cuanto antes.
El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Nottingham Forest, que se impuso en 34 de los 71 enfrentamientos disputados, contra 20 victorias de Ipswich Town y 18 empates. En materia de goles también manda el conjunto inglés de Nottingham, con 103 tantos convertidos frente a los 81 de Ipswich.
En los cruces más recientes, Forest se llevó el último duelo por 4-2 jugando como visitante, aunque antes hubo un empate 1-1 y una victoria por la mínima para el equipo de Nottingham. La paridad reciente contrasta con la ventaja histórica marcada en el acumulado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2025
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|2-4
|Premier League
|03/03/2025
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-1
|FA Cup
|30/11/2024
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-0
|Premier League
|16/03/2019
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|01/12/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|14/04/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|02/12/2017
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|4-2
|Championship
|07/05/2017
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|3-0
|Championship
|19/11/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|0-2
|Championship
|05/03/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: USA Network
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por USA Network.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.