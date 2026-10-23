Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Nottingham Forest llega a este cruce con tres derrotas seguidas y la urgencia de cortar la racha antes de que la tabla se le complique más. Ipswich Town, en cambio, viene de alternar resultados y sabe que un triunfo lo mete de lleno en la pelea por la mitad de la tabla.

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Para el local es la chance de consolidarse en la zona media luego de un arranque irregular. Para el Forest, directamente, es una final anticipada para frenar la caída y alejarse de los puestos de descenso.

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town llega décimo con 9 puntos en siete fechas, en una campaña que combina buenos pasajes con tropiezos puntuales. Cayó 2-3 como visitante ante Manchester City, pero antes había mostrado solidez al vencer 2-1 de local a Fulham, un resultado que le devolvió algo de confianza tras la derrota ante Everton.

Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un momento complicado. Está 19° con apenas 5 unidades y acumula tres caídas consecutivas: perdió de local con Arsenal, cayó como visitante frente a Crystal Palace y también sucumbió ante Coventry en su cancha. La falta de gol y la seguidilla de resultados adversos lo obligan a reaccionar cuanto antes.

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El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Nottingham Forest, que se impuso en 34 de los 71 enfrentamientos disputados, contra 20 victorias de Ipswich Town y 18 empates. En materia de goles también manda el conjunto inglés de Nottingham, con 103 tantos convertidos frente a los 81 de Ipswich.

En los cruces más recientes, Forest se llevó el último duelo por 4-2 jugando como visitante, aunque antes hubo un empate 1-1 y una victoria por la mínima para el equipo de Nottingham. La paridad reciente contrasta con la ventaja histórica marcada en el acumulado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2025 Ipswich Town vs. Nottingham Forest 2-4 Premier League 03/03/2025 Nottingham Forest vs. Ipswich Town 1-1 FA Cup 30/11/2024 Nottingham Forest vs. Ipswich Town 1-0 Premier League 16/03/2019 Ipswich Town vs. Nottingham Forest 1-1 Championship 01/12/2018 Nottingham Forest vs. Ipswich Town 2-0 Championship 14/04/2018 Nottingham Forest vs. Ipswich Town 2-1 Championship 02/12/2017 Ipswich Town vs. Nottingham Forest 4-2 Championship 07/05/2017 Nottingham Forest vs. Ipswich Town 3-0 Championship 19/11/2016 Ipswich Town vs. Nottingham Forest 0-2 Championship 05/03/2016 Ipswich Town vs. Nottingham Forest 1-0 Championship

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis