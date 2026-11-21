Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega en una racha que ilusiona a su gente y quiere estirarla ante un rival que viene de dar un golpe grande pero también de mostrar que todavía es irregular.
El equipo del sur de Inglaterra pelea arriba y una victoria más lo mete de lleno en la discusión por los puestos europeos, mientras que Nottingham Forest necesita sumar para no quedar enganchado en la mitad baja de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth llega con tres triunfos al hilo, el último de visitante ante Ipswich Town, y antes había goleado 3-0 a Manchester United. Está séptimo con 15 puntos en 10 partidos y la localía en el Vitality suele ser un plus para sus intenciones de meterse entre los mejores ocho.
Nottingham Forest viene de dar el batacazo goleando 3-1 a Manchester City de local, pero antes había caído con Brentford y empatado con Ipswich Town. Esa irregularidad lo tiene 16° con 9 unidades, y un resultado positivo en este viaje le serviría para confirmar que el triunfo ante los City no fue un hecho aislado.
El historial entre Bournemouth y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene a Bournemouth bien arriba: de 23 enfrentamientos ganó 10, Nottingham Forest 4 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del local de este sábado (35 contra 22). En los últimos cruces directos la tendencia también lo favorece, con un par de goleadas incluidas, aunque los empates aparecen seguido cuando se enfrentan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|26/10/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|2-0
|Premier League
|25/01/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|17/08/2024
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|04/02/2024
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|23/12/2023
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|21/01/2023
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|03/09/2022
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|03/05/2022
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
|14/08/2021
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-2
|Championship
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 06:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bournemouth suma 15 puntos tras vencer a Ipswich Town, Leeds y Manchester United.
- Nottingham Forest suma 9 puntos en el torneo.