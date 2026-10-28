¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Brighton por la EFL Cup 2026-27

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup. El Manchester City recibe en la cancha del Etihad Stadium al Brighton & Hove Albion a partir de las 13:30 hs (tiempo del centro de México), en un cruce de eliminación directa por un boleto entre los ocho mejores clubes de la competición.
El conjunto ciudadano llega a esta instancia buscando reencontrarse con su mejor versión tras caer derrotado por 2-1 ante el Aston Villa el fin de semana anterior en la Premier League. Ante la exigencia del calendario, el cuerpo técnico optó por rotar piezas clave y dar rodaje a elementos jóvenes para revitalizar el funcionamiento del equipo en casa.
Por su parte, el Brighton visita territorio mancuniano con la intención de dar la sorpresa y aprovechar las modificaciones del cuadro local. La escuadra de las Gaviotas intentará plantear un duelo dinámico y de transiciones rápidas para pelear de lleno la clasificación a cuartos de final.
La alineación de Manchester City
- Gerónimo Rulli
- Rico Lewis
- Abdukodir Khusanov
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Ayyoub Bouaddi
- Mateo Kovačić
- Ryan McAidoo
- Phil Foden
- Jérémy Doku
- Cherno Samba
La alineación de Brighton
- Jason Steele
- Costinha
- Luka Vušković
- Lewis Dunk
- Jaouen Hadjam
- Pascal Groß
- Malick Yalcouyé
- Diego Gómez
- Jack Hinshelwood
- Ibrahim Osman
- Georginio Rutter
En sintesis
- Manchester City recibe al Brighton este miércoles 28 de octubre a las 13:30 horas.
- Erling Haaland descansará y no jugará los octavos de final de la EFL Cup.
- El Etihad Stadium albergará el partido tras la derrota del City ante Aston Villa.