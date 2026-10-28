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EFL CUP

¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Brighton por la EFL Cup 2026-27

Tras perder el invicto en la Premier League el fin de semana que pasó, Manchester City quiere volver al triunfo en la EFL Cup.

City se enfrenta a Brighton en la EFL Cup.
© Getty ImagesCity se enfrenta a Brighton en la EFL Cup.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup. El Manchester City recibe en la cancha del Etihad Stadium al Brighton & Hove Albion a partir de las 13:30 hs (tiempo del centro de México), en un cruce de eliminación directa por un boleto entre los ocho mejores clubes de la competición.

El conjunto ciudadano llega a esta instancia buscando reencontrarse con su mejor versión tras caer derrotado por 2-1 ante el Aston Villa el fin de semana anterior en la Premier League. Ante la exigencia del calendario, el cuerpo técnico optó por rotar piezas clave y dar rodaje a elementos jóvenes para revitalizar el funcionamiento del equipo en casa.

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Por su parte, el Brighton visita territorio mancuniano con la intención de dar la sorpresa y aprovechar las modificaciones del cuadro local. La escuadra de las Gaviotas intentará plantear un duelo dinámico y de transiciones rápidas para pelear de lleno la clasificación a cuartos de final.

La alineación de Manchester City

  • Gerónimo Rulli
  • Rico Lewis
  • Abdukodir Khusanov
  • Marc Guéhi
  • Nico O’Reilly
  • Ayyoub Bouaddi
  • Mateo Kovačić
  • Ryan McAidoo
  • Phil Foden
  • Jérémy Doku
  • Cherno Samba

La alineación de Brighton

  • Jason Steele
  • Costinha
  • Luka Vušković
  • Lewis Dunk
  • Jaouen Hadjam
  • Pascal Groß
  • Malick Yalcouyé
  • Diego Gómez
  • Jack Hinshelwood
  • Ibrahim Osman
  • Georginio Rutter

En sintesis

  • Manchester City recibe al Brighton este miércoles 28 de octubre a las 13:30 horas.
  • Erling Haaland descansará y no jugará los octavos de final de la EFL Cup.
  • El Etihad Stadium albergará el partido tras la derrota del City ante Aston Villa.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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