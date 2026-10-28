¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Brighton por la EFL Cup 2026-27

Tras perder el invicto en la Premier League el fin de semana que pasó, Manchester City quiere volver al triunfo en la EFL Cup.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup. El Manchester City recibe en la cancha del Etihad Stadium al Brighton & Hove Albion a partir de las 13:30 hs (tiempo del centro de México), en un cruce de eliminación directa por un boleto entre los ocho mejores clubes de la competición.

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El conjunto ciudadano llega a esta instancia buscando reencontrarse con su mejor versión tras caer derrotado por 2-1 ante el Aston Villa el fin de semana anterior en la Premier League. Ante la exigencia del calendario, el cuerpo técnico optó por rotar piezas clave y dar rodaje a elementos jóvenes para revitalizar el funcionamiento del equipo en casa.

Por su parte, el Brighton visita territorio mancuniano con la intención de dar la sorpresa y aprovechar las modificaciones del cuadro local. La escuadra de las Gaviotas intentará plantear un duelo dinámico y de transiciones rápidas para pelear de lleno la clasificación a cuartos de final.

La alineación de Manchester City

Gerónimo Rulli

Rico Lewis

Abdukodir Khusanov

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Ayyoub Bouaddi

Mateo Kovačić

Ryan McAidoo

Phil Foden

Jérémy Doku

Cherno Samba

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La alineación de Brighton

Jason Steele

Costinha

Luka Vušković

Lewis Dunk

Jaouen Hadjam

Pascal Groß

Malick Yalcouyé

Diego Gómez

Jack Hinshelwood

Ibrahim Osman

Georginio Rutter

En sintesis