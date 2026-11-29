El Manchester City visitará al Arsenal en el Emirates Stadium este domingo 29 de noviembre, en compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Premier League 2026-27. En un choque de alto voltaje entre dos escuadras instaladas en lo más alto de la clasificación, los ‘Citizens’ no podrán contar con Rayan Cherki para este enfrentamiento.

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El atacante francés no estará disponible para medirse ante los ‘Gunners’ debido a que quedó marginado de la convocatoria del conjunto mancuniano. En la lista de futbolistas que realizaron el viaje a Londres para encarar este duelo, Enzo Maresca optó por excluir al habilidoso mediapunta galo, motivo por el cual ni siquiera ocupará un sitio en el banquillo de suplentes.

Hasta el momento, ni el Manchester City ha emitido un parte médico oficial ni la prensa británica ha revelado las causas exactas por las que Cherki quedó fuera de la nómina, por lo que no se descarta que obedezca a una molestia física o bien a algún desencuentro con el estratega italiano. Cabe recordar que Cherki venía de arrancar como titular en el compromiso anterior de Champions League frente al Napoli, encuentro en el que incluso colaboró con una de las anotaciones del empate 2-2 en el Etihad Stadium.

Para suplir la sensible baja de uno de los futbolistas más determinantes en lo que va de la campaña para el Manchester City, Enzo Maresca decidió apostar por Iliman Ndiaye abierto por el costado derecho y Jérémy Doku por la banda izquierda, mientras que Enzo Fernández desempeñará funciones de enlace justo por detrás del centro delantero para enfrentar al Arsenal.

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Our line-up to take on Arsenal! 👊🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland (C)



SUBS | Rulli, Dias, Kovačić, Reis, O'Reilly, Allan, Foden, Samba, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/oVntnA9OzX — Manchester City (@ManCity) November 29, 2026

Alineación del Manchester City

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Abdukodir Khusanov

March Guéhi

Josko Gvardiol

Ayyoub Bouaddi

Elliot Anderson

Enzo Fernández

Iliman Ndiaye

Jeremy Doku

Erling Haaland

En síntesis

Rayan Cherki quedó fuera de la convocatoria de Enzo Maresca sin parte médico oficial.

quedó fuera de la convocatoria de Enzo Maresca sin parte médico oficial. Arsenal y Manchester City juegan el 29 de noviembre por la jornada 12.

juegan el 29 de noviembre por la jornada 12. Iliman Ndiaye, Jérémy Doku y Enzo Fernández suplen la baja de Rayan Cherki.