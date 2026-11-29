En un duelo clave contra el Manchester City por la Premier League 2026-27, el Arsenal no podrá contar con una de sus principales estrellas como Declan Rice.

El Arsenal recibe al Manchester City este domingo 29 de noviembre en la cancha del Emirates Stadium, en compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Premier League 2026-27. Con la oportunidad de seguir ampliando su ventaja respecto a sus más cercanos perseguidores, los ‘Gunners’ no podrán contar con Declan Rice dentro de sus filas.

Publicidad

El mediocampista inglés quedó descartado para medirse ante el cuadro mancuniano debido a un problema físico. Rice sufrió un golpe menor durante el compromiso más reciente frente al Borussia Dortmund, motivo por el cual el estratega Mikel Arteta decidió dejarlo completamente fuera de la convocatoria.

En el choque ante el conjunto alemán disputado a media semana por la Champions League, Arteta alineó a Rice junto a Myles Lewis-Skelly formando el doble pivote en la cintura del campo. Para encarar al Manchester City, en cambio, el timonel español apostó por Bruno Guimaraes y Mikel Merino en la zona medular, relegando a Lewis-Skelly al banquillo de suplentes.

La dolencia de Rice no representa mayor preocupación al interior del club, ya que se prevé que esté de regreso para el próximo compromiso, aunque este encuentro marca la primera ocasión en que se ausenta en la presente campaña de la Premier League. La última vez que el volante ni siquiera figuró en la lista de convocados fue el pasado 27 de octubre, fecha en la que el Arsenal cayó eliminado en los octavos de final de la Carabao Cup frente al Fleetwood Town FC, confirmando su condición como uno de los pilares indiscutibles del equipo.

Publicidad

Declan Rice misses out. — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2026

Alineación del Arsenal vs. Manchester City

David Raya

Ben White

Ezri Konsa

Gabriel Magalhaes

Ricardo Calafiori

Bruno Guimaraes

Mikel Merino

Martin Odegaard

Noni Madueke

Christos Tzolis

Kai Havertz

En síntesis

Declan Rice es baja ante Manchester City por un golpe frente al Borussia Dortmund.

es baja ante Manchester City por un golpe frente al Borussia Dortmund. Mikel Arteta alineó a Bruno Guimarães y Mikel Merino el 29 de noviembre.

alineó a Bruno Guimarães y Mikel Merino el 29 de noviembre. Arsenal pierde a Declan Rice por primera vez en la Premier League 2026-27.