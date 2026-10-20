¿Por qué no juega Erling Haaland en el Manchester City vs. AEK Atenas en la UEFA Champions League 2026-27?

Erling Haaland comenzará el encuentro del City frente al AEK de Atenas desde el banco de suplentes por una particular razón.

El Manchester City recibe al AEK de Atenas este martes 20 de octubre sobre la cancha del Etihad Stadium por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026-27, buscando reponerse del tropiezo sufrido frente al PSG la semana anterior. Sin embargo, Erling Haaland no figurará dentro del once titular dispuesto por los Citizens.

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Erling Haaland comenzará en la banca de suplentes ante la escuadra griega debido a una leve dolencia física. El atacante noruego se mantuvo como duda tras sufrir un fuerte impacto en el pie izquierdo durante los minutos finales del triunfo por 3-2 sobre el Ipswich Town el fin de semana, confirmándose finalmente su integración entre las alternativas de relevo.

Aún así, prescindir del artillero nórdico desde el silbatazo inicial representará un contratiempo para la planificación táctica de Enzo Maresca. En lo que va del curso, Haaland registra 12 anotaciones en 10 apariciones en todas las competencias, manteniendo un promedio superior al gol por encuentro, mientras que en la Champions League contabiliza cuatro dianas en apenas dos compromisos.

En reemplazo de Erling Haaland, la demarcación de centrodelantero será ocupada por el juvenil de 17 años Floyd Samba. El atacante alemán comenzó la campaña en la categoría Sub-21 del cuadro citizen y, durante su debut con el primer equipo en la EFL Cup frente al Norwich City, se despachó con un doblete, por lo que este choque ante el AEK Atenas en el torneo continental marcará su segunda presentación oficial en el profesionalismo con la camiseta de los Sky Blues.

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Tonight’s team to face AEK Athens! 💪🩵



XI | Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, Anderson, Fernández, Allan, Cherki, Foden, Samba



SUBS | Rulli, Bettinelli, Guéhi, Ndiaye, Haaland, Doku, Aït-Nouri, Reis, Bouaddi, McAidoo, Braithwaite pic.twitter.com/ricg7ptpYp — Manchester City (@ManCity) October 20, 2026

Formación del Manchester City vs. AEK Atenas

Gianluigi Donnarumma

Rico Lewis

Abdukodir Khusanov

Ruben Dias

Josko Gvardiol

Elliot, Anderson

Enzo Fernández

Allan

Rayan Cherki

Phil Foden

Floyd Samba

En síntesis

Erling Haaland es suplente contra el AEK Atenas por una lesión en el pie.

es suplente contra el AEK Atenas por una lesión en el pie. Manchester City y AEK Atenas juegan este 20 de octubre en Champions League.

juegan este 20 de octubre en Champions League. Floyd Samba, delantero de 17 años, reemplazará a Erling Haaland en el once titular.