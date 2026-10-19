¿Exjugador del Manchester City en la mira del América?

Este lunes se dio a conocer la información de que para el próximo mercado de fichajes el Club América estaría analizando la llegada de Marlos Moreno, el exjugador del Manchester City. De acuerdo con la periodista de WIN Sports, Pilar Velázquez el cuadro azulcrema ya hasta le habría hecho llegar una oferta al futbolista.

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La fuente confirma que el próximo diciembre el colombiano terminaría su contrato con el Atlético Nacional y de esa manera ya se podría estar negociando con él. Sin embargo, es la única fuente que lo ha manejado de esta manera y hay algunas situaciones que se tienen que resolver con este rumor que está comenzando a sonar.

¿Quién es Marlos Moreno?

Marlos Moreno Durán, es un jugador nacido en Medellín, Colombia. Recientemente acaba de cumplir 30 años y juega como extremo izquierdo, pero su pierna hábil es la derecha y se encuentra jugando actualmente en el Atlético Nacional, equipo donde inició su carrera futbolística y después de un paso por Europa volvió.

Su paso por el City se dio con una suma de 5 millones de euros. La escuadra lo mantuvo cedido con dos clubes que fue La Coruña y el Girona. Es un jugador que ya estuvo en la Liga MX, ya que después de estas oportunidades estuvo en Santos Laguna llegó en enero de 2019, pero emigró en el mercado siguiente en ese mismo año.

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¿Podría llegar al América?

Aquí hay tres razones por las cuales no podría ser el refuerzo de las Águilas; en primera porque es una posición que ya tiene Brian Rodríguez, precisamente este fin de semana la directiva lo renovó hasta 2030 y la segunda opción para Guillermo Almada es Óscar Perea, quien ha tenido un buen funcionamiento en sus últimos partidos.

La otra razón, es que los No Formados en México ya están completos en el equipo, incluso contando a Raúl Zúñiga y Víctor Dávila que no están registrados en este torneo. Y por último, actualmente padece una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho, pero venía con buen nivel, por lo que irse tras recuperar su carrera en el equipo no sería la mejor opción.

En síntesis

Marlos Moreno termina su contrato con Atlético Nacional en el mes de diciembre .

termina su contrato con en el mes de . Marlos Moreno perteneció al Manchester City y jugó en Santos Laguna en 2019 .

perteneció al y jugó en en . Club América renovó a Brian Rodríguez hasta 2030, misma posición de Marlos Moreno.