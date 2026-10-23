¿Juega Julián Quiñones? Las alineaciones de Al-Qadisiya vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League

Este viernes 23 de octubre de 2026 se disputa uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 de la Saudi Pro League 2026-27. Al-Qadisiya recibe en el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi al poderoso Al-Hilal a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto local busca aprovechar su buen momento y hacer valer su localía ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. Los dirigidos por Brendan Rodgers saltarán al campo con un esquema sólido para competir de tú a tú frente al gigante de Riad y mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla.
Por su parte, Al-Hilal llega con la firme intención de sumar de a tres para seguir peleando por el liderato de la liga. El estratega presentará una formación repleta de figuras internacionales.
La alineación de Al-Qadisiya
- Koen Casteels
- Nahitan Nández
- Gastón Álvarez
- Jehad Thakri
- Christopher Baah
- Mohammed Al-Qahtani
- Julian Weigl
- Tijjani Reijnders
- Mohammed Al-Shamat
- Abdullah Al-Salem
- Julián Quiñones
La alineación de Al-Hilal
- Yassine Bounou
- Theo Hernández
- Kalidou Koulibaly
- Hassan Al-Tambakti
- Mohammed Mahzari
- Rúben Neves
- Crysencio Summerville
- Mohamed Kanno
- Sergej Milinković-Savić
- Gabriel Martinelli
- Ollie Watkins
En sintesis
- Al-Qadisiya y Al-Hilal juegan este viernes 23 de octubre a las 12:00 horas.
- Julián Quiñones saldrá como titular en el ataque del equipo de Al-Qadisiya.
- El Estadio Príncipe Saud bin Jalawi albergará el partido de la Jornada 11.