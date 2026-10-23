¿Juega Julián Quiñones? Las alineaciones de Al-Qadisiya vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League

Al-Qadisiya recibe a Al-Hilal en un partido clave para la lucha por el título de la Saudi Pro League. Julián Quiñones buscará ser protagonista en un enfrentamiento que puede tener un impacto importante en la pelea por la cima.

Este viernes 23 de octubre de 2026 se disputa uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 de la Saudi Pro League 2026-27. Al-Qadisiya recibe en el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi al poderoso Al-Hilal a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto local busca aprovechar su buen momento y hacer valer su localía ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. Los dirigidos por Brendan Rodgers saltarán al campo con un esquema sólido para competir de tú a tú frente al gigante de Riad y mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla.

Por su parte, Al-Hilal llega con la firme intención de sumar de a tres para seguir peleando por el liderato de la liga. El estratega presentará una formación repleta de figuras internacionales.

La alineación de Al-Qadisiya

Koen Casteels

Nahitan Nández

Gastón Álvarez

Jehad Thakri

Christopher Baah

Mohammed Al-Qahtani

Julian Weigl

Tijjani Reijnders

Mohammed Al-Shamat

Abdullah Al-Salem

Julián Quiñones

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La alineación de Al-Hilal

Yassine Bounou

Theo Hernández

Kalidou Koulibaly

Hassan Al-Tambakti

Mohammed Mahzari

Rúben Neves

Crysencio Summerville

Mohamed Kanno

Sergej Milinković-Savić

Gabriel Martinelli

Ollie Watkins

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