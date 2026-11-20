Este viernes se reanudó la Saudi Pro League después de la Fecha FIFA, en la que Cristiano Ronaldo ya no jugó con Portugal.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo está jugando este viernes 20 de noviembre frente a Al-Ahli por la Saudi Pro League. Este partido marca el reinicio de la liga de Arabia Saudita después de lo que fue la Fecha FIFA, en la que el ‘Bicho’ ya no participó con Portugal.

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El partido comenzó de la mejor manera posible para Al-Nassr dado que antes de los 20 minutos el equipo del crack luso ya está ganando 1-0 con una anotación de Cristiano Ronaldo.

El gol del portugués llegó luego de una recuperación alta en la que le quedó servido el balón a Cristiano Ronaldo dentro del área rival para definir de primera. Así el delantero luso llegó a sus 986 goles en su carrera y cada vez está más cerca de los 1000.

هدف! ⚽️ كريستيانو رونالدو يشعل الكلاسيكو مبكرًا ويسجل هدف النصر الأول في شباك الأهلي 🟡🔥 #الأهلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/ETpGS4O7Dc — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 20, 2026

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El penal errado por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de convertir un doblete con un penalti y de poner a Al-Nassr 2-0 antes de los 20 minutos. Sin embargo, el futbolista de 41 años falló la pena máxima debido a que el balón se estrelló en el poste.