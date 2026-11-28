La Saudi Pro League 2026/27 entregará un nuevo capítulo en la continuidad de la jornada 13 de este campeonato. En Ar Rass, Al-Hazem recibirá este sábado a sus pares de Al-Nassr, en el primer turno de la agenda del día. En este desglose encontrarás los canales y plataformas que pasarán en vivo y en directo el compromiso de hoy.

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Esta mañana, el equipo de Cristiano Ronaldo buscará alcanzar el liderato del torneo, ya que en caso de sumar los tres puntos quedarán primeros junto a Al-Qadsiah. Actualmente ocupan el tercer puesto con 28 puntos, pero ganando este encuentro ante Al-Hazem llegarían a 31 unidades, como el actual puntero del campeonato.

¿A qué hora juegan Al-Hazem vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2026/27?

Con la participación de Cristiano Ronaldo, el encuentro tendrá lugar HOY sábado 28 de noviembre, en el Al-Hazem Club Stadium, por la jornada 13 de la Saudi Pro League 2026/27. El partido está dispuesto para tener comienzo muy temprano: se disputará a partir de las ¡06.15 horas! del Centro de México, por lo que habrá que madrugar mucho.

¿Dónde ver EN VIVO Al-Hazem vs. Al-Nassr por TV en México?

El nuevo compromiso del equipo de Cristiano Ronaldo no contará con transmisión televisiva hoy en el territorio mexicano, para mala fortuna de los fanáticos. Ningún canal de TV, ni los de la señal abierta ni los de la señal de cable, cuenta con los derechos para pasar en directo el enfrentamiento matutino de la Saudi Pro League.

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¿Dónde ver EN VIVO Al-Hazem vs. Al-Nassr por streaming online en México?

Para poder seguir la cobertura con imagen y sonido en tiempo real del juego de Cristiano Ronaldo, los aficionados deberán tener una cuenta activa en FOX One. Esta plataforma de streaming transmitirá de manera online y en directo el encuentro del equipo del ‘Bicho’. Solo podrán acceder quienes hayan pagado la suscripción pertinente.

El Al-Nassr de CR7 sale a la cancha [Foto: Getty]

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Al-Hazem vs. Al-Nassr:

A partir de las 06.15 hora CDMX, aquí debajo podrás ver la cobertura al instante de todas las jugadas que ocurran en el encuentro del cuadro de CR7: