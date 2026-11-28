Al Al-Nassr se le presenta una oportunidad que no puede dejar pasar para trepar a lo más alto de la Saudi Pro League 2026/27 este sábado a primera hora. Para poder cumplir el objetivo y escalar a la cima de la tabla de posiciones, tendrán que vencer a Al-Hazem en condición de visitante. A continuación, repasa las formaciones del partido.

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¿Juega Cristiano Ronaldo en Al-Hazem vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2026/27?

Así como era de esperarse, Cristiano Ronaldo será titular y capitán esta mañana en el nuevo compromiso de su equipo por el campeonato doméstico. El ‘Bicho’ estará desde el arranque y buscará acercarse todavía más a los 1000 goles. Lionel Messi quedó eliminado anoche en Estados Unidos y será una motivación extra para el portugués.

La probable alineación de Al-Hazem ante Al-Nassr:

Jindřich Staněk.

Mohammed Al-Yami.

Sultan Tanker.

Mohamed Ben Hamida.

Ahmed Al-Nakhli.

Bonheur Mugisha.

Aboubacar Bah.

Sofiane Bendebka.

Ahmed Al-Shamrani.

Afimico Pululu.

Mohammed Al-Hamdani.

DT: Jalel Kadri.

La probable alineación de Al-Nassr ante Al-Hazem:

Bento.

Nawaf Boushal.

Mohamed Simakan.

Abdulelah Al-Amri.

Awad Aman.

Samú Costa.

Abdullah Al-Khaibari.

Ângelo.

João Félix.

Cristiano Ronaldo.

Sadio Mané.

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DT: Ange Postecoglou.

Bicho titular ante Al-Hazem hoy [Foto: Getty]

Los números de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr en la Saudi Pro League 2026/27:

En lo que va de esta nueva temporada del torneo local de Arabia Saudita, CR7 acumula 9 goles en 11 presentaciones. El referente del Al-Nassr por ahora sostiene el mismo promedio del campeonato anterior, donde anotó 28 tantos en 30 juegos. Ahora, la meta estará puesta en alcanzar las cuatro cifras de goleo en su carrera profesional.