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¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27

El equipo de Hansi Flick quiere seguir por el mismo camino con el que comenzó en la liga española y va por un nuevo triunfo de local.

Barcelona juega su tercer partido en la liga española.
© Getty ImagesBarcelona juega su tercer partido en la liga española.

El Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en el Camp Nou, por la tercera jornada de LaLiga 2026-2027. El conjunto catalán buscará hacer valer su localía y continuar con su gran comienzo de temporada.

El Barcelona llega con un presente inmejorable, ya que ganó sus dos primeros partidos del campeonato y quiere mantener el ritmo para continuar en lo más alto de la tabla. El equipo buscará sumar nuevamente de a tres ante su público y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.

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Por su parte, Rayo Vallecano empató uno de sus encuentros y perdió el otro, por lo que todavía no pudo conseguir una victoria en el campeonato. El conjunto visitante necesita empezar a sumar de a tres para escapar de la zona baja de la clasificación.

Barcelona

  • Joan García
  • Eric García
  • Gerard Martín
  • Pau Cubarsí
  • João Cancelo
  • Marc Bernal
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Raphinha
  • Anthony Gordon

Rayo Vallecano

  • Adrián Molina
  • Sergio Lozano
  • Pelayo Fernández
  • Marco de las Sías
  • Pedro Díaz
  • Randy Nteka
  • Iván Alonso
  • Fran Pérez
  • Giorgi Tsitaishvili
  • Alemão
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En sintesis

  • Barcelona y Rayo Vallecano juegan este domingo a las 13:30 horas por LaLiga.
  • Barcelona suma dos victorias consecutivas en las primeras jornadas del campeonato español.
  • Anthony Gordon y Lamine Yamal integran la alineación titular del conjunto blaugrana.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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