¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27

El equipo de Hansi Flick quiere seguir por el mismo camino con el que comenzó en la liga española y va por un nuevo triunfo de local.

El Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en el Camp Nou, por la tercera jornada de LaLiga 2026-2027. El conjunto catalán buscará hacer valer su localía y continuar con su gran comienzo de temporada.

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El Barcelona llega con un presente inmejorable, ya que ganó sus dos primeros partidos del campeonato y quiere mantener el ritmo para continuar en lo más alto de la tabla. El equipo buscará sumar nuevamente de a tres ante su público y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.

Por su parte, Rayo Vallecano empató uno de sus encuentros y perdió el otro, por lo que todavía no pudo conseguir una victoria en el campeonato. El conjunto visitante necesita empezar a sumar de a tres para escapar de la zona baja de la clasificación.

Barcelona

Joan García

Eric García

Gerard Martín

Pau Cubarsí

João Cancelo

Marc Bernal

Pedri

Lamine Yamal

Fermín López

Raphinha

Anthony Gordon

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Rayo Vallecano

Adrián Molina

Sergio Lozano

Pelayo Fernández

Marco de las Sías

Pedro Díaz

Randy Nteka

Iván Alonso

Fran Pérez

Giorgi Tsitaishvili

Alemão

En sintesis