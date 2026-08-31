¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27

El Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en el Camp Nou, por la tercera jornada de LaLiga 2026-2027. El conjunto catalán buscará hacer valer su localía y continuar con su gran comienzo de temporada.
El Barcelona llega con un presente inmejorable, ya que ganó sus dos primeros partidos del campeonato y quiere mantener el ritmo para continuar en lo más alto de la tabla. El equipo buscará sumar nuevamente de a tres ante su público y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.
Por su parte, Rayo Vallecano empató uno de sus encuentros y perdió el otro, por lo que todavía no pudo conseguir una victoria en el campeonato. El conjunto visitante necesita empezar a sumar de a tres para escapar de la zona baja de la clasificación.
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Gerard Martín
- Pau Cubarsí
- João Cancelo
- Marc Bernal
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Anthony Gordon
Rayo Vallecano
- Adrián Molina
- Sergio Lozano
- Pelayo Fernández
- Marco de las Sías
- Pedro Díaz
- Randy Nteka
- Iván Alonso
- Fran Pérez
- Giorgi Tsitaishvili
- Alemão
En sintesis
- Barcelona y Rayo Vallecano juegan este domingo a las 13:30 horas por LaLiga.
- Barcelona suma dos victorias consecutivas en las primeras jornadas del campeonato español.
- Anthony Gordon y Lamine Yamal integran la alineación titular del conjunto blaugrana.