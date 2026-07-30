Mientras Lamine Yamal cuesta 220 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

Lamine Yamal elevó su valor de mercado a 220 millones de euros tras el Mundial 2026 y se consolidó como el futbolista más cotizado del planeta. Lionel Messi, por su parte, mantiene el mismo valor.

El futbol vive un momento muy particular. Por un lado está Lionel Messi, el mejor jugador de la historia para muchos, que a sus 39 años sigue demostrando que su talento permanece intacto. En el Mundial 2026 volvió a ser determinante con la Selección Argentina, lideró al equipo en los momentos más importantes y confirmó que, pese al paso del tiempo, continúa compitiendo al máximo nivel.

Publicidad

Del otro lado aparece Lamine Yamal, el presente y también el futuro del futbol mundial. Con apenas 19 años ya conquistó un Mundial con España y, aunque en el torneo no tuvo el brillo individual que muchos esperaban, volvió a demostrar que es uno de los talentos más prometedores del planeta.

Encuesta¿Yamal superará a Messi? ¿Yamal superará a Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

El valor de Lionel Messi vs. Yamal

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Lamine Yamal tiene un valor de mercado de 220 millones de euros, una cifra récord para el joven español. Antes del Mundial 2026, su cotización era de 200 millones, por lo que aumentó otros 20 millones tras el certamen internacional.

La realidad de Lionel Messi es muy diferente. El capitán de la Selección Argentina mantiene un valor de mercado de 15 millones de euros, exactamente el mismo que tenía antes del Mundial. La diferencia con Yamal es enorme si se observan únicamente las cifras, aunque responde principalmente a la edad de ambos futbolistas.

Publicidad

Muchos compararon al español con el argentino pero lo cierto es que todavía le falta mucho para tener una carrera como la de Messi que durante muchos años se ha mantenido en lo más alto. Si bien Yamal todavía tiene mucho para dar, habrá que ver si lo mantiene con el tiempo.

En sintesis