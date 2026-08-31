Cierre del mercado de pases de Europa: minuto a minuto de los fichajes más importantes

Repasa en directo los movimientos más relevantes del Deadline Day. La novela de Julián Álvarez, Bradley Barcola a Liverpool y más.

El mercado de pases está llegando a su fin en Europa. Los equipos realizan los últimos movimientos en sus plantillas para encarar el primer semestre de la temporada 2026-27 y en Bolavip te contamos los traspasos más importantes.

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Minuto a minuto del cierre del mercado de pases

Manchester City presentó a Allan Elias , extremo brasileño que fichó procedente de Palmeiras a cambio de 40 millones de euros.

presentó a , extremo brasileño que fichó procedente de Palmeiras a cambio de 40 millones de euros. Matias Fernández Pardo abandona Lille y jugará en Newcastle por 60 millones de euros.

abandona Lille y jugará en por 60 millones de euros. Gabriel Jesus aterrizó en Barcelona para firmar su contrato.

aterrizó en para firmar su contrato. Como es el principal equipo interesado en Robert Sánchez , quien perdió su lugar en Chelsea tras el arribo de Emiliano Martínez.

es el principal equipo interesado en , quien perdió su lugar en Chelsea tras el arribo de Emiliano Martínez. Nick Woltemade llegó a un acuerdo con Juventus para llegar a préstamo procedente de Newcastle.

llegó a un acuerdo con para llegar a préstamo procedente de Newcastle. Mirza Catovic es nuevo jugar de Barcelona. El mediocampista de 19 años llega a préstamo del Stuttgart con una opción de compra de 3.5 millones.

Atlético de Madrid cerró al reemplazante de Julián Álvarez

El Colchonero fichó a préstamo al centrodelantero canadiense Jonathan David, procedente de Juventus. La operación cuenta con una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros.

Jonathan David jugará en Atlético de Madrid (@FabrizioRomano)

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Liverpool presentó a Bradley Barcola

Los Reds hicieron oficial uno de los fichajes más caros de este mercado. El paquete total supera los 120 millones de euros y el extremo aterriza en Anfield procedente de Paris Saint-Germain.

Bradley Barcola firmando su contrato con Liverpool (@LFC)

¿Qué pasará con Julián Álvarez?

El delantero argentino dejó de ser convocado en Atlético de Madrid y se mantiene inflexible en su deseo de fichar por Barcelona. Sin embargo, el conjunto culé cerró la llegada de Gabriel Jesus y el futuro de Julián está en el aire. Además, se reportó que rechazó una oferta del Arsenal.

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¿Cuándo cierra el mercado de pases en las ligas más importantes de Europa?