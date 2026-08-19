Las alineaciones del Barcelona vs Al-Ahly

Este miércoles tendremos la edición 2026 del Trofeo Joan Gamper, que año con año se realiza como la antesala para el debut del Barcelona en LaLiga. De esta manera, el conjunto blaugrana tendrá que medirse el día de hoy 19 de agosto en un encuentro ante el Al-Ahly para saber quién conseguirá este título en el Spotify Camp Nou.
Para este enfrentamiento, Hansi Flick ya contará con todos sus jugadores disponibles, el tema es que seguramente no irán de inicio. El conjunto se estaría preparando con este encuentro para su debut en LaLiga ante el Elche y este duelo será una práctica para su club que buscará repetir el campeonato en España.
Por su parte, Hussein Ammouta tendrá con su equipo su última prueba de encuentros amistosos, preparándose también para su primer enfrentamiento en la Egyptian Premier League, por lo que buscará salir el día de hoy con los elementos más importantes con la idea de arrebatarle este título a los blaugranas en casa.
Posible alineación del Barcelona
- Joan García
- Alejandro Balde
- Gerard Martín
- Pau Cubarsí
- Jules Koundé
- Eric García
- Bernal
- Fermín López
- Raphinha
- Karim Adeyemi
- Abdelkarim
Posible alineación del Al-Ahly
- Oufa
- Fouad
- H. Reyad
- Ibrahim
- Hany
- Ateya
- Reda
- Mahmoud
- Bencharki
- S. Benjdida
- Zizo
Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026: canales de TV y streaming
En síntesis
- 19 de agosto se jugará el Trofeo Joan Gamper entre Barcelona y Al-Ahly.
- Hansi Flick tendrá a todos sus jugadores disponibles en el Spotify Camp Nou.
- Hussein Ammouta y el Al-Ahly disputarán su último amistoso antes del torneo egipcio.