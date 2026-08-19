Las alineaciones del Barcelona vs Al-Ahly

Estas serían las alineaciones titulares con las que salen el Barcelona y el Al-Ahly para disputar el Trofeo Joan Gamper-

Este miércoles tendremos la edición 2026 del Trofeo Joan Gamper, que año con año se realiza como la antesala para el debut del Barcelona en LaLiga. De esta manera, el conjunto blaugrana tendrá que medirse el día de hoy 19 de agosto en un encuentro ante el Al-Ahly para saber quién conseguirá este título en el Spotify Camp Nou.

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Para este enfrentamiento, Hansi Flick ya contará con todos sus jugadores disponibles, el tema es que seguramente no irán de inicio. El conjunto se estaría preparando con este encuentro para su debut en LaLiga ante el Elche y este duelo será una práctica para su club que buscará repetir el campeonato en España.

Por su parte, Hussein Ammouta tendrá con su equipo su última prueba de encuentros amistosos, preparándose también para su primer enfrentamiento en la Egyptian Premier League, por lo que buscará salir el día de hoy con los elementos más importantes con la idea de arrebatarle este título a los blaugranas en casa.

Posible alineación del Barcelona

Joan García

Alejandro Balde

Gerard Martín

Pau Cubarsí

Jules Koundé

Eric García

Bernal

Fermín López

Raphinha

Karim Adeyemi

Abdelkarim

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Posible alineación del Al-Ahly

Oufa

Fouad

H. Reyad

Ibrahim

Hany

Ateya

Reda

Mahmoud

Bencharki

S. Benjdida

Zizo

En síntesis