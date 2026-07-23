Mientras Lamine Yamal vale 220 millones, el nuevo valor de Gilberto Mora tras el Mundial 2026

Tras el Mundial 2026, el valor de mercado de Lamine Yamal volvió a crecer hasta los 220 millones de euros. Del otro lado, Gilberto Mora también dio un salto importante y, con apenas 17 años, ya es el futbolista mexicano más valioso del mundo.

El Mundial 2026 llegó a su fin el pasado fin de semana con la ajustada victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. El conjunto europeo volvió a tocar la gloria y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia, coronando un torneo en el que fue de menor a mayor hasta quedarse con el título.

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España campeón del mundo en Estados Unidos (Getty Images)

Una de las grandes decepciones de La Roja a lo largo de la competencia fue Lamine Yamal. El joven de 19 años no logró mostrar el nivel que había exhibido durante la temporada con el Barcelona y estuvo lejos de ser el futbolista determinante que muchos esperaban. Sin embargo, su rendimiento también estuvo condicionado por una lesión con la que llegó al certamen.

Más allá de una Copa del Mundo por debajo de las expectativas, el extremo español continúa siendo considerado una de las mayores promesas del futbol mundial y si sigue por este camino podría convertirse en una de las grandes leyendas.

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De hecho, tras la actualización de los valores de mercado, Lamine Yamal pasó de estar tasado en 200 millones de euros a 220 millones, convirtiéndose así en el futbolista más valioso del planeta en la actualidad.

Gilberto Mora también disparó su valor y ya es el mexicano más caro del mundo

El gran crecimiento de Lamine Yamal también tiene su reflejo en otra de las jóvenes figuras que dejó el Mundial 2026: Gilberto Mora. Con apenas 17 años, la joya mexicana fue una de las grandes revelaciones del torneo y se ganó los elogios por sus actuaciones con la Selección Mexicana.

El gran rendimiento que mostró en los partidos que jugó, hizo que su cotización suba. Antes del Mundial, el mediocampista estaba valuado en 15 millones de euros, pero tras su destacada participación con el Tri su valor ascendió hasta los 25 millones de euros.

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