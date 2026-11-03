Santos prepara invasión en el Estadio Azteca

El equipo lagunero quiere meterse a la Liguilla y para alentar a su equipo estaría buscando llenar el Estadio Banorte.

Este viernes se disputa la penúltima jornada del Apertura 2026, donde Santos Laguna visita al Atlante en el Estadio Azteca. El cuadro de Torreón ya está en el octavo lugar de la tabla general y por el momento está en la zona de clasificación a la Liguilla, por lo que de ganar ante Atlante podrían sellar su pase a los Cuartos de Final.

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Es por ello que los aficionados comenzaron a organizar la manera de llenar el Estadio Banorte para poder apoyar al equipo en la Ciudad de México, preparando una invasión. Al parecer lo que parecía sólo una opción para poder brindar el apoyo podría hacerse realidad gracias al presidente del equipo, Aleco Irarragorri, por lo menos así lo mencionó.

¿Aleco Irarragorri patrocinará a sus aficionados?

De acuerdo con un usuario en Twitter llamado Servando Rodríguez escribió el siguiente mensaje en su cuenta: “Y ¿sí llenamos el Estadio Azteca? Omnibus pone 1/3, Club Santos 2/3 y nosotros como afición 3/3. 80,000 Santistas en el Coloso de Santa Úrsula, Aleco Irarragorri”, por lo que sí dio una respuesta inmediata y buena.

“Es buena idea, Estén atentos a mañana. Siempre con respeto al estadio local. Lo pintamos de esperanza Juntos”, por lo que este martes el conjunto lagunero estaría anunciando una posible colaboración para que varios de sus seguidores estuvieran asistiendo al Estadio Azteca para alentar a la escuadra ante los azulgranas.

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En síntesis