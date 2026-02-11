Las alineaciones confirmadas de Athletic Club Bilbao vs. Real Sociedad por las semifinales de la Copa del Rey 2026

Aunque parezca que falta mucho para el final de la temporada, la realidad es que ya comienza a ser momento de definir competencias. Este miércoles, la Copa del Rey buscará a su primer finalista con un clásico caliente entre Athletic Club y Real Sociedad. Los conjuntos vascos están ante una oportunidad inmejorable de ir por un título con el aliciente dejar en el camino a su rival eterno, lo que significa que dentro de la cancha habrá alineaciones de gala.
En San Mamés, la atención del futbol estará centrada en lo que sucederá a partir de las 14:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires. Quien avance a la gran final se enfrentará al ganador de Barcelona y Atlético de Madrid. Vale destacar que es una serie a ida y vuelta, por lo que la historia se definirá el próximo miércoles 4 de marzo en Anoeta.
En el caso del Athletic Club, se espera que Alex Padilla pueda ser titular en la portería local. Por otro lado, el elenco de Ernesto Valverde contará con la figura de Iñaki Williams. Por el lado de la visita, el haber vuelto a encontrar buenas sensaciones le ha permitido a la Sociedad mantener la base con nombres del calibre de Mikel Oyarzabal o Carlos Soler.
ver también
¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo a jugar con Al-Nassr y contra quién será su regreso?
La alineación de Athletic Club para enfrentar a Real Sociedad
- Alex Padilla
- Adam Boiro
- Monreal
- Laporte
- Lekue
- Rego
- Jauregizar
- Iñaki Williams
- Unai Gómez
- Navarro
- Guruzeta
La alineación de la Real Sociedad para visitar al Athletic Club
- Remiro
- Aramburu
- Jon Martín
- Caleta-Car
- Sergio Gómez
- Soler
- Turrientes
- Guedes
- Gorrotxategi
- Pablo Marín
- Oyarzabal
En síntesis
- El Athletic Club y la Real Sociedad definen este miércoles al primer finalista de Copa.
- La serie iniciará en San Mamés y se definirá el 4 de marzo en Anoeta.
- El portero Alex Padilla e Iñaki Williams figuran en la alineación de Valverde.