Las alineaciones confirmadas de Athletic Club Bilbao vs. Real Sociedad por las semifinales de la Copa del Rey 2026

Aunque parezca que falta mucho para el final de la temporada, la realidad es que ya comienza a ser momento de definir competencias. Este miércoles, la Copa del Rey buscará a su primer finalista con un clásico caliente entre Athletic Club y Real Sociedad. Los conjuntos vascos están ante una oportunidad inmejorable de ir por un título con el aliciente dejar en el camino a su rival eterno, lo que significa que dentro de la cancha habrá alineaciones de gala.

En San Mamés, la atención del futbol estará centrada en lo que sucederá a partir de las 14:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires. Quien avance a la gran final se enfrentará al ganador de Barcelona y Atlético de Madrid. Vale destacar que es una serie a ida y vuelta, por lo que la historia se definirá el próximo miércoles 4 de marzo en Anoeta.

En el caso del Athletic Club, se espera que Alex Padilla pueda ser titular en la portería local. Por otro lado, el elenco de Ernesto Valverde contará con la figura de Iñaki Williams. Por el lado de la visita, el haber vuelto a encontrar buenas sensaciones le ha permitido a la Sociedad mantener la base con nombres del calibre de Mikel Oyarzabal o Carlos Soler.

La alineación de Athletic Club para enfrentar a Real Sociedad

Alex Padilla

Adam Boiro

Monreal

Laporte

Lekue

Rego

Jauregizar

Iñaki Williams

Unai Gómez

Navarro

Guruzeta

La alineación de la Real Sociedad para visitar al Athletic Club

Remiro

Aramburu

Jon Martín

Caleta-Car

Sergio Gómez

Soler

Turrientes

Guedes

Gorrotxategi

Pablo Marín

Oyarzabal

