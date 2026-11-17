Aunque muchos pedían paciencia y no colocarle una mochila apresurada, Nico Paz no tardó en hacerse cargo de reemplazar a Lionel Messi. El joven atacante que brilla en la Serie A optó por dejar de lado a España y sumarse a la ‘Scaloneta’, donde desde un primer momento intentaron secudirlo. Y hoy está disfrutando de esa decisión tomada.

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La adaptación de Nico Paz a su nuevo combinado nacional fue inmediata y actualmente atraviesa un gran momento: lleva 5 goles en sus últimos 4 juegos con Argentina. Este martes, el delantero convirtió un doblete de golazos en el amistoso de la ‘Albiceleste’ ante Costa Rica y se llevó todos los flashes de la jornada en Córdoba.

A raíz de esa actuación de lujo del nacido en España, las redes sociales enloquecieron con las celebraciones de los tantos. Pero esas repercusiones llegaron con una peculiaridad: los fans lo llamaron reiteradamente “Nico Pah” con H en vez de la Z. Al principio podía parecer un error, pero en realidad esto fue intencional.

Para quienes no están al tanto de ello, todo comenzó cuando en un video de la Selección Argentina a principios de año cada jugador tenía que presentarse a sí mismo. Allí, Nico Paz pronunció su apellido con un tono “español” casi sin deletrear la Z y escuchándose como una H, a partir de lo cual los aficionados lo tomaron con gracia.

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Aquella producción audiovisual de Argentina con los futbolistas se volvió un hit en las redes sociales, y así se constituyó el nuevo apodo viral de Nico Paz como “Nico Pah”. Por estos días, cada vez que el juvenil se destaca en la Selección o en el Como 1907, su equipo, los usuarios en X, Instagram y Tik Tok lo denominan de esa manera.

Nico Paz se lució ante Costa Rica [Foto: Getty]

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Con su doblete ante Costa Rica de este martes, Nico Paz ratificó su magnífico presente: acumula 12 influencias directas en sus últimos 9 partidos, entre club y selección. De esas 12 participaciones directas en goles, 7 fueron tantos de él y 5 fueron asistencias para sus compañeros. Y apenas tiene 22 años de edad recién cumplidos…