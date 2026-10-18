Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 09:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground.
Arsenal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Nottingham Forest tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Nottingham Forest perdió 1-3 como visitante ante Crystal Palace en la fecha anterior. Nottingham Forest está 17° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Coventry.
En su último compromiso, Arsenal ganó 2-1 como local ante Leeds. El conjunto marcha 2° con 15 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Brighton.
El historial entre Nottingham Forest y Arsenal
Nottingham Forest y Arsenal se enfrentaron 100 veces en los últimos años: 28 triunfos de Nottingham Forest, 50 de Arsenal y 22 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|13/09/2025
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|26/02/2025
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|23/11/2024
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|12/08/2023
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|20/05/2023
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|30/10/2022
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|09/01/2022
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|FA Cup
|24/09/2019
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|League Cup
Horario del partido
- México: 09:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 15 puntos en el torneo.