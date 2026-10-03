Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El domingo 4 de octubre, Países Dos Bajos y Serbia se cruzan por cuarta vez en la Liga de Naciones con un historial reciente que favorece claramente a los neerlandeses.

Publicidad

Países Bajos pelea por escalar posiciones tras un arranque irregular, mientras Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo y necesita reaccionar antes de que la fase se le escape.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con sensaciones mixtas: el jueves pasado empató 2-2 de visitante ante Grecia después de haber vencido a este mismo rival, Serbia, por 2-1 unos días antes. Antes de esa racha positiva había igualado 1-1 de local frente a Alemania, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones que todavía no logra ordenar del todo.

Serbia, en cambio, no encuentra la forma de cortar la mala racha. Cayó 0-2 ante Alemania jugando de visitante, antes había perdido 1-2 de local justamente contra Países Bajos y en la fecha anterior sumó otra derrota, 1-2 frente a Grecia. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos pintan un presente complicado para los serbios en esta Liga de Naciones.

El historial entre Países Bajos y Serbia

Los antecedentes entre ambos son cortos pero contundentes: se enfrentaron solo dos veces y en las dos ganó Países Bajos. La más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. La otra, allá por 2006, también con Serbia como anfitriona, terminó 0-1 para los neerlandeses. En total, tres goles a favor de Países Bajos contra uno de Serbia en choques directos.

Publicidad

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Serbia vs. Países Bajos 1-2 UEFA Nations League 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Publicidad

En síntesis