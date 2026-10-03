Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El domingo 4 de octubre, Países Dos Bajos y Serbia se cruzan por cuarta vez en la Liga de Naciones con un historial reciente que favorece claramente a los neerlandeses.
Países Bajos pelea por escalar posiciones tras un arranque irregular, mientras Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo y necesita reaccionar antes de que la fase se le escape.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos llega con sensaciones mixtas: el jueves pasado empató 2-2 de visitante ante Grecia después de haber vencido a este mismo rival, Serbia, por 2-1 unos días antes. Antes de esa racha positiva había igualado 1-1 de local frente a Alemania, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones que todavía no logra ordenar del todo.
Serbia, en cambio, no encuentra la forma de cortar la mala racha. Cayó 0-2 ante Alemania jugando de visitante, antes había perdido 1-2 de local justamente contra Países Bajos y en la fecha anterior sumó otra derrota, 1-2 frente a Grecia. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos pintan un presente complicado para los serbios en esta Liga de Naciones.
El historial entre Países Bajos y Serbia
Los antecedentes entre ambos son cortos pero contundentes: se enfrentaron solo dos veces y en las dos ganó Países Bajos. La más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. La otra, allá por 2006, también con Serbia como anfitriona, terminó 0-1 para los neerlandeses. En total, tres goles a favor de Países Bajos contra uno de Serbia en choques directos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Serbia vs. Países Bajos
|1-2
|UEFA Nations League
|11/06/2006
|Serbia vs. Países Bajos
|0-1
|FIFA World Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.