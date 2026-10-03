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Liga de Naciones

Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones
Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones

El domingo 4 de octubre, Países Dos Bajos y Serbia se cruzan por cuarta vez en la Liga de Naciones con un historial reciente que favorece claramente a los neerlandeses.

Países Bajos pelea por escalar posiciones tras un arranque irregular, mientras Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo y necesita reaccionar antes de que la fase se le escape.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con sensaciones mixtas: el jueves pasado empató 2-2 de visitante ante Grecia después de haber vencido a este mismo rival, Serbia, por 2-1 unos días antes. Antes de esa racha positiva había igualado 1-1 de local frente a Alemania, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones que todavía no logra ordenar del todo.

Serbia, en cambio, no encuentra la forma de cortar la mala racha. Cayó 0-2 ante Alemania jugando de visitante, antes había perdido 1-2 de local justamente contra Países Bajos y en la fecha anterior sumó otra derrota, 1-2 frente a Grecia. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos pintan un presente complicado para los serbios en esta Liga de Naciones.

El historial entre Países Bajos y Serbia

Los antecedentes entre ambos son cortos pero contundentes: se enfrentaron solo dos veces y en las dos ganó Países Bajos. La más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. La otra, allá por 2006, también con Serbia como anfitriona, terminó 0-1 para los neerlandeses. En total, tres goles a favor de Países Bajos contra uno de Serbia en choques directos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Serbia vs. Países Bajos1-2UEFA Nations League
11/06/2006Serbia vs. Países Bajos0-1FIFA World Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
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