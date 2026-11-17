Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita pero con la peor racha de las dos, mientras Suecia aterriza en Varsovia como la gran revelación del grupo.

Publicidad

No es un partido de trámite: Polonia necesita reencontrarse después de un cierre de año flojo, y Suecia quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

Polonia viene de perder 1-2 como visitante ante Rumania, y ese resultado se suma a otro traspié previo, 0-1 frente a Bosnia y Herzegovina. En medio de esas dos derrotas hubo un golpe de autoridad, un 6-0 como local contra Rumania que mostró que el equipo tiene potencial ofensivo cuando le sale. Hoy está 37° con apenas 4 puntos en 5 partidos, lejos de lo que esperaba para esta altura del torneo.

Suecia, en cambio, llega en otra sintonía. Ganó 3-2 de local a Bosnia y Herzegovina en su presentación más reciente, después de haberse impuesto 1-0 como visitante ante Rumania y de empatar 1-1 también frente a los bosnios. Esa racha la tiene 7ma en la tabla con 13 unidades, y la coloca como una de las sorpresas gratas de esta edición de la Liga de Naciones.

Publicidad

El historial entre Polonia y Suecia

El historial reciente tiene un claro color sueco: de los últimos diez cruces, Suecia se quedó con siete y Polonia solo pudo ganar dos, con un empate en el medio. En el global de 30 enfrentamientos la diferencia es todavía más marcada, con 17 triunfos suecos contra 9 polacos y 4 igualdades, además de una diferencia de goles favorable a Suecia (65 contra 44).

El antecedente más cercano fue hace apenas un par de meses, el 28 de septiembre, cuando Suecia se impuso 3-1. Polonia no le gana a este rival desde 2022, cuando lo venció 2-0, así que llega con una deuda pendiente además de la necesidad de sumar.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Suecia vs. Polonia 3-1 UEFA Nations League 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies

Publicidad

Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis