Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita pero con la peor racha de las dos, mientras Suecia aterriza en Varsovia como la gran revelación del grupo.
No es un partido de trámite: Polonia necesita reencontrarse después de un cierre de año flojo, y Suecia quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
Polonia viene de perder 1-2 como visitante ante Rumania, y ese resultado se suma a otro traspié previo, 0-1 frente a Bosnia y Herzegovina. En medio de esas dos derrotas hubo un golpe de autoridad, un 6-0 como local contra Rumania que mostró que el equipo tiene potencial ofensivo cuando le sale. Hoy está 37° con apenas 4 puntos en 5 partidos, lejos de lo que esperaba para esta altura del torneo.
Suecia, en cambio, llega en otra sintonía. Ganó 3-2 de local a Bosnia y Herzegovina en su presentación más reciente, después de haberse impuesto 1-0 como visitante ante Rumania y de empatar 1-1 también frente a los bosnios. Esa racha la tiene 7ma en la tabla con 13 unidades, y la coloca como una de las sorpresas gratas de esta edición de la Liga de Naciones.
El historial entre Polonia y Suecia
El historial reciente tiene un claro color sueco: de los últimos diez cruces, Suecia se quedó con siete y Polonia solo pudo ganar dos, con un empate en el medio. En el global de 30 enfrentamientos la diferencia es todavía más marcada, con 17 triunfos suecos contra 9 polacos y 4 igualdades, además de una diferencia de goles favorable a Suecia (65 contra 44).
El antecedente más cercano fue hace apenas un par de meses, el 28 de septiembre, cuando Suecia se impuso 3-1. Polonia no le gana a este rival desde 2022, cuando lo venció 2-0, así que llega con una deuda pendiente además de la necesidad de sumar.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|UEFA Nations League
|31/03/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/03/2022
|Polonia vs. Suecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|23/06/2021
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA European Championship
|05/06/2004
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|Friendlies
|10/09/2003
|Polonia vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/2003
|Suecia vs. Polonia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/1999
|Suecia vs. Polonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Polonia vs. Suecia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/05/1997
|Suecia vs. Polonia
|2-2
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 13 puntos en el torneo.