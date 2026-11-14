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Liga de Naciones

Alineaciones de Rumania y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Romania vs. Poland, Liga de Naciones
Romania vs. Poland, Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Rumania viene de caer 0-1 ante Suecia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Polonia viene de caer 0-1 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Rumania y Polonia

Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Daniel Bîrligea, Florinel Coman.

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Polonia (4-5-1): Mateusz Kochalski, Matty Cash, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Karol Świderski, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski. DT: Jan Urban.

La previa de Rumania y Polonia: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 7 cruces — Rumania ganó 3, Polonia ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 02/10/2026: Polonia 6-0 Rumania
  • Próximo partido de Rumania: vs. Bosnia y Herzegovina, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Polonia: vs. Suecia, martes 17 de noviembre
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