Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire después de la goleada de hace unas semanas, y Rumania necesita borrar esa imagen cuanto antes. Polonia, en cambio, llega con la chance de repetir la dosis y sellar el historial reciente a su favor.
Ninguno de los dos pelea por algo grande en esta altura de la Liga de Naciones, pero el orgullo pesa y mucho después del 6-0. Para Rumania es una chance de mostrar reacción; para Polonia, de confirmar que aquel resultado no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
Rumania no gana hace rato y la racha empieza a pesar. Cayó ante Suecia de local sin convertir, después sufrió aquella goleada histórica ante este mismo rival y antes había perdido también contra Bosnia y Herzegovina. Está en el puesto 51 de la clasificación general con cero puntos en cuatro partidos, un arranque que obliga a buscar urgente un resultado positivo.
Polonia tampoco atraviesa un gran momento pese a la diferencia de puntos. Llega de caer ante Bosnia y Herzegovina de visitante, aunque antes había sido letal al golear 6-0 a Rumania, y previamente había perdido contra Suecia. Con cuatro unidades y el puesto 34, el equipo necesita encontrar continuidad y este partido aparece como una oportunidad clara para sumar de nuevo.
El historial entre Rumania y Polonia
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de siete enfrentamientos, Polonia ganó tres, Rumania otros tres y hubo un empate. Sin embargo, la diferencia de gol favorece claramente a los polacos, que convirtieron 14 tantos contra apenas 6 de los rumanos, en gran parte explicado por el reciente 6-0.
El antecedente más próximo es justamente esa goleada de octubre, que rompió la paridad histórica y dejó una marca difícil de borrar. Antes de eso, los cruces solían ser más ajustados, con triunfos cortos para cualquiera de los dos lados.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Polonia vs. Rumania
|6-0
|UEFA Nations League
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.