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Liga de Naciones

Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Poland, Liga de Naciones
Romania vs. Poland, Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire después de la goleada de hace unas semanas, y Rumania necesita borrar esa imagen cuanto antes. Polonia, en cambio, llega con la chance de repetir la dosis y sellar el historial reciente a su favor.

Ninguno de los dos pelea por algo grande en esta altura de la Liga de Naciones, pero el orgullo pesa y mucho después del 6-0. Para Rumania es una chance de mostrar reacción; para Polonia, de confirmar que aquel resultado no fue casualidad.

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La actualidad de ambos equipos

Rumania no gana hace rato y la racha empieza a pesar. Cayó ante Suecia de local sin convertir, después sufrió aquella goleada histórica ante este mismo rival y antes había perdido también contra Bosnia y Herzegovina. Está en el puesto 51 de la clasificación general con cero puntos en cuatro partidos, un arranque que obliga a buscar urgente un resultado positivo.

Polonia tampoco atraviesa un gran momento pese a la diferencia de puntos. Llega de caer ante Bosnia y Herzegovina de visitante, aunque antes había sido letal al golear 6-0 a Rumania, y previamente había perdido contra Suecia. Con cuatro unidades y el puesto 34, el equipo necesita encontrar continuidad y este partido aparece como una oportunidad clara para sumar de nuevo.

El historial entre Rumania y Polonia

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de siete enfrentamientos, Polonia ganó tres, Rumania otros tres y hubo un empate. Sin embargo, la diferencia de gol favorece claramente a los polacos, que convirtieron 14 tantos contra apenas 6 de los rumanos, en gran parte explicado por el reciente 6-0.

El antecedente más próximo es justamente esa goleada de octubre, que rompió la paridad histórica y dejó una marca difícil de borrar. Antes de eso, los cruces solían ser más ajustados, con triunfos cortos para cualquiera de los dos lados.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Polonia vs. Rumania6-0UEFA Nations League
10/06/2017Polonia vs. Rumania3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Rumania vs. Polonia0-3UEFA World Cup Qualifiers
14/11/2009Polonia vs. Rumania0-1Friendlies
17/04/2002Polonia vs. Rumania1-2Friendlies
06/09/1995Polonia vs. Rumania0-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995Rumania vs. Polonia2-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Polonia suma 4 puntos en el torneo.
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