La leyenda albiceleste no participa del desafío de su país ante los 'Ticos' y muchos sintieron su falta.

La última presentación de la Selección Argentina encendió las alarmas en la subcampeona del mundo, por volver a perder y sin mostrar buen futbol. Intentando dejar atrás esa imagen, enfrentarán a sus pares de Costa Rica este martes en condición de local y ante su público, en el marco de un amistoso internacional.

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Aún así, el mal sabor de boca seguirá pues no tendrán el principal combustible que durante tanto tiempo quedó en el motor de la ‘Albiceleste’. Lionel Messi no jugará el partido de hoy, en el que Argentina apunta a cerrar la fecha FIFA con un triunfo y a darle una alegría a sus fanáticos. Y lógicamente es una buena noticia para los ‘Ticos’.

El duelo de esta noche entre los de CONMEBOL y los de CONCACAF no contará con el astro del futbol ya que no viste más los colores de su país oficialmente. Leo Messi se ha retirado de la Selección Argentina en la ventana internacional anterior, donde celebró su despedida, y ya no los representará dentro del campo de juego.

Messi en su juego despedida con Argentina [Foto: Getty]

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Para tomar esa decisión poco agradable, el astro albiceleste sintió que había “cumplido un ciclo” y que debía dejarle el lugar al recambio. Con jóvenes promesas como Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé listas para tomar protagonismo, Lionel Messi dio un paso al costado. Y hoy solo sigue a Argentina a la distancia.

Luego de haber estado en la nómina de la jornada de selecciones anterior, el ex capitán de Argentina ya ni siquiera aparece en la lista de convocados ante Costa Rica. El delantero se quedó en Estados Unidos preparándose para los siguientes desafíos de su actual equipo, por lo que verá el encuentro por televisión junto a su familia.

En lo que le queda de su trayectoria profesional, Lionel Messi se dispuso a acabar su contrato en Inter Miami, donde tiene vínculo por otros tres años. Lejos de la Selección Argentina, continuará jugando pero ya no para su país. ¿Podrá Argentina volver a la victoria hoy en el amistoso ante Costa Rica pero sin su principal estrella?