El delantero de pasado en los 'Diablos Rojos' le convirtió a Argentina en su primer partido post-Messi.

Él lo recordará más que nadie y en México todos lo saben: desde que Toluca lo potenció y vendió en una fortuna, la carrera de Maxi Araujo fue en ascenso. El desequilibrante extremo izquierdo está viviendo los mejores momentos de su trayectoria profesional en el futbol, en club y selección. Y hoy lo ha vuelto a demostrar otra vez.

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Pese al tenebroso rendimiento colectivo que tuvo el equipo, fue el único rescatable de Uruguay en la última Copa del Mundo, marcando goles que fueron importantes. Si por un futbolista la ‘Celeste’ pudo haber tenido ilusiones de avanzar y llegar más lejos en ese torneo fue por Maxi Araujo, aunque no fue suficiente.

Ese gran momento individual que transitaba con su país lo ha ratificado este viernes: Maxi Araujo le convirtió un gol a Argentina a domicilio en un amistoso internacional. La subcampeona del mundo llegaba muy confiada a este partido luego de sus últimos resultados, pero se llevó una sorpresa ante Uruguay en su propia casa.

A los 8 minutos del segundo tiempo del amistoso en Buenos Aires, Maxi Araujo anotó de cabeza tras un tiro de esquina de Giorgian de Arrascaeta desde la izquierda. El de Flamengo envió un centro notable con comba, el ex Toluca lo interceptó en el primer poste, y el balón bajó de golpe de arriba hacia bajo para el 2-0 de Uruguay.

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Curiosamente, esta noche Maxi Araujo marcó en “La Bombonera”, como también le dicen aquí en México al Nemesio Diez. En este caso fue en el estadio de Boca Juniors, donde se jugó el partido entre Argentina y Uruguay. El delantero ha convertido muchos goles en la cancha del Toluca, y ahora le tocó anotar en La Bombonera de Sudamérica.

Toluca ayudó a crecer a Maxi Araujo [foto: Getty]

En lo personal, para Maxi Araujo fue una bocanada de aire fresco este gol: es que en la temporada acumulaba 7 encuentros sin poder marcar. Su último gol había sido un mes atrás justamente también con la Selección Uruguaya en un amistoso. Sin embargo, venía con una sequía goleadora en el Sporting de Lisboa, y esto le ayudará a la confianza.

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El gol de Maxi Araujo para Uruguay en el amistoso ante Argentina: