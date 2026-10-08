¿Por qué no juega Neymar Jr. en Santos vs. Flamengo por el Brasileirao?

Santos recibe a Flamengo por una nueva jornada del Brasileirao y lo hará sin una de sus mejores figuras.

Santos y Flamengo se enfrentan este jueves por la jornada 29 del Brasileirao, en un partido que comenzará desde las 16:30 hs de la CDMX. El encuentro tendrá como escenario la Vila Belmiro, estadio del conjunto paulista, y será importante para ambos equipos pensando en sus objetivos para el cierre del campeonato.

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El conjunto local necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que Flamengo llega como líder del campeonato y buscará conseguir una victoria que le permita mantener la ventaja sobre sus principales perseguidores en la parte alta de la tabla.

¿Por qué no juega Neymar ante Flamengo?

La gran noticia en la previa es el regreso de Neymar Jr., aunque el delantero no comenzará como titular y deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. El futbolista vuelve después de una extensa ausencia provocada por una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo período.

Santos recupera a uno de sus mejores jugadores, pero el cuerpo técnico decidió llevarlo de manera progresiva y no arriesgarlo en un partido de tanta exigencia. Neymar podría ingresar durante el encuentro si el desarrollo del partido y su condición física lo permiten.

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El Peixe necesita los tres puntos y buscará aprovechar la localía ante uno de los mejores equipos del futbol brasileño que no solo está peleando en su liga sino que también está entre los cuatro mejores equipos de la presente Copa Libertadores.

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