La Copa Intercontinental se ha posicionado como uno de los torneos más atractivos para los fanáticos futboleros en la actualidad. El certamen reúne al campeón de cada continente y los enfrenta en busca de conocer al mejor equipo del año en todo el planeta. Sin embargo, los mismos aficionados que lo miran también tienen sus regañamientos.

Publicidad

Publicidad

En esta edición 2025, una de las principales críticas en las que se ha puesto foco es que PSG jugará la final directamente ‘salteándose’ las tres rondas anteriores. El conjunto francés hará su estreno en la final, mientras que el resto de los participantes deben disputar tres o cuatro juegos, según el caso. Allí se planteó un escenario de ‘injusticia deportiva’.

Pyramids y Auckland City debían jugar cuatro encuentros para ser campeones, en tanto que Cruz Azul, Flamengo y Al-Ahli tenían que jugar tres partidos. En el caso de los mexicanos, de donde surgieron los principales señalamientos, están obligados a superar la segunda ronda y el playoff para poder llegar a la final. Al mismo tiempo, PSG evita todo eso.

Luis Enrique ganó la Champions y va por la Intercontinental.

Publicidad

Publicidad

Por qué PSG juega directo la final de la Copa Intercontinental y el resto no:

Lo primero que hay que remarcar es que esto está establecido en el reglamento de la competencia. La normativa estipula que el equipo de UEFA clasifica directamente a la final, mientras que los demás continentes no. En la edición pasada, Real Madrid jugó solo la final, lo hizo ante un Pachuca que venía de tres juegos en una semana, y lo pasó por arriba. Ahora, París Saint-Germain tendrá igual beneficio.

De acuerdo a la FIFA, esta disposición corresponde al “ránking de Confederaciones” del mundo, que posiciona a UEFA por sobre las demás, dándole privilegios. Esa misma lógica se aplicaba en el antiguo “Mundial de Clubes”, donde el campeón europeo iniciaba en semifinales y el resto una instancia antes. En este caso, la ventaja es todavía mayor a su favor.

Por otra parte, dejando de lado los ordenamientos, hay una intención organizacional de “asegurar una final atractiva”. El campeón de Europa, según plantean, tiene una mayor audiencia global y genera mayor captación al espectáculo. Consideran ese equilibrio entre nivel deportivo y atractivo comercial para colocar al representante de UEFA en la final, en esta ocasión PSG.

Publicidad

Publicidad

ver también Lista la Concachampions 2026: cruces confirmados, fechas y cuadro definido tras el sorteo

El “premio consuelo” de FIFA a los clubes que deben jugar más partidos:

Para ‘compensar’ esa injusticia a favor de los franceses y en contra del resto, FIFA le entregará un título oficial a cada equipo extranjero que gane un partido. En la primera ronda está la “Copa África-Asia-Pacífico”, en la segunda está el “Derbi de las Américas”, y en el playoff, la “Copa Challenger”. Con eso buscan dejar contentos a todos, aunque los simpatizantes tampoco son ingenuos.

¿Cuál será el rival de PSG en la final de la Copa Intercontinental 2025?

Tras la eliminación de Auckland City y Al-Ahli en esta edición, el oponente del París Saint-Germain saldrá de Cruz Azul, Flamengo o Pyramids FC. Los mexicanos y brasileños se enfrentan este miércoles en Rayan, y el vencedor jugará el ‘playoff’ contra los egipcios por un lugar en la gran final. Además de llegar más descansado y de la ventaja deportiva, el equipo de Luis Enrique se medirá ante un contrincante de mucho menor presupuesto. ¿Y si se hace justicia y hay sorpresa?