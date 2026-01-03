Este sábado 3 de enero se empezaron a disputar los encuentros de los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones para conocer a los que clasificarán a los Cuartos. Sólo el día de hoy dos selecciones consiguieron su pase a la siguiente ronda y habrá duelos este domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero que definirán a todos los que llegarán.

Los clasificados y eliminados

El día de hoy los clasificados fueron Senegal y Mali; el primer conjunto consiguió su pase después de vencer por un marcador demasiado pronunciado de 3-1 a Sudán, aunque por un momento parecía que les empataban. El segundo clasificado fue una sorpresa, Mali venció en la tanda de penales a Túnez y le arrebató ese puesto.

Cabe mencionar que este último enfrentamiento tuvo de todo y es que en los primeros minutos del encuentro ya se tenía un expulsado y cuatro amonestados. Fue un duelo que todavía se extendió hasta los tiempos extra luego de que en los últimos 10 minutos cayeran tantos de ambas escuadras; de ahí a la tanda de penales donde consiguieron su boleto.

Los partidos que faltan

Estos son los primeros encuentros, pero para el domingo se espera el Marruecos vs Tanzania; este último pasando como uno de los mejores terceros ante un rival complicado; y el Sudáfrica vs Camerún, siendo ambos dos equipos muy volátiles y con posibilidades amplias de que los dos puedan pelear por el marcador con mucha intensidad.

Para el lunes está el Egipto vs Benin, donde los primeros son los favoritos; Nigeria vs Mozambique, de igual manera los nigerianos son los que llevan la ventaja; y el día martes los duelos de Argelia vs Congo en un duelo con más intensidad; finalmente el Costa de Marfil vs Burkina Faso, donde los campeones buscan seguir en la competencia.

