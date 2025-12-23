Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Africana de Naciones

Susto grande en la Copa Africana de Naciones tras una situación insólita en Malí vs. Zambia

Un futbolista de Zambia debió ser asistido tras su arriesgado festejo en el gol del empate.

Por Germán Carrara

Sigue a Bolavip en Google!
Patson Daka, jugador de Zambia, sufrió torcedua de cuello en el festejo de su gol frente a Malí en la Copa Africana de Naciones.
Patson Daka, jugador de Zambia, sufrió torcedua de cuello en el festejo de su gol frente a Malí en la Copa Africana de Naciones.

Las emociones de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 vivieron un capítulo de dramatismo puro en el duelo entre Malí y Zambia que se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre en el Mohammed V Stadium de la ciudad de Casa Blanca, bajo el marco de la primera jornada del Grupo A.

Resulta que la gran figura de la jornada, Patson Daka, atacante del Leicester City (actualmente en la Championship, segunda división del fútbol inglés), anotó un auténtico golazo sobre el cierre del partido para firmar el definitivo empate 1 a 1 que repartió un punto para cada combinado.

Sin embargo, lo que debió ser una fiesta total estuvo a punto de transformarse en una tragedia debido a una arriesgada pirueta en su celebración por la anotación. Al estampar la igualdad en el minuto 92, Daka emprendió una carrera solitaria hacia el banderín del córner para ensayar un festejo acrobático. La maniobra no resultó como esperaba: perdió el control en el aire y su cabeza impactó de lleno contra el césped.

La imagen, que claramente se dispersó por las distintas plataformas de redes sociales, generó una profunda preocupación entre sus compañeros, quienes temieron una lesión de gravedad. Por fortuna, los médicos de la Selección de Zambia actuaron con velocidad, el incidente no pasó a mayores y el futbolista pudo completar los segundos restantes tras el impactante susto.

El momento que se desató la preocupación por Patson Daka.

El momento que se desató la preocupación por Patson Daka.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cómo sigue la Copa Africana de Naciones 2025?

La negociación de Argelia con CAF y FIFA tras confirmar su partido con Argentina en el Mundial 2026

ver también

La negociación de Argelia con CAF y FIFA tras confirmar su partido con Argentina en el Mundial 2026

Copa Africana de Naciones: calendario, formato y cómo se juega

ver también

Copa Africana de Naciones: calendario, formato y cómo se juega

Este martes 23 de diciembre, la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 presenta una cartelera de cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. La jornada comienza con el duelo entre República Democrática del Congo y Benín (Grupo D), seguido por el debut de los campeones de 2021, Senegal, frente a Botsuana (Grupo D). Por la tarde, la acción se traslada al Grupo C, donde las “Águilas Superiores” de Nigeria se miden ante Tanzania, cerrando la actividad del día con el choque entre Túnez y Uganda.

Vale mencionar que son 6 grupos de 4 participantes y que avanzarán a los Octavos de Final todos los primeros, todos los segundos y todos los terceros de cada zona.

En síntesis

El futbolista Patson Daka sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un festejo acrobático.

El incidente ocurrió este 22 de diciembre en el duelo entre Malí y Zambia.

El encuentro del Grupo A finalizó empatado 1 a 1 en el Mohammed V Stadium.

germán carrara
Germán Carrara
Lee también
Tras no lograr ir a Qatar 2022, dos selecciones despiden a sus técnicos
FIFA

Tras no lograr ir a Qatar 2022, dos selecciones despiden a sus técnicos

Increíble: Adama Traoré fue convocado por dos selecciones al mismo tiempo
Europa

Increíble: Adama Traoré fue convocado por dos selecciones al mismo tiempo

Qué canal transmite Senegal vs. Mali por la Copa de las Naciones de la WAFU
Otros

Qué canal transmite Senegal vs. Mali por la Copa de las Naciones de la WAFU

La decisión que tomó la MLS sobre el formato para 2026
MLS

La decisión que tomó la MLS sobre el formato para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo