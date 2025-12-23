Las emociones de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 vivieron un capítulo de dramatismo puro en el duelo entre Malí y Zambia que se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre en el Mohammed V Stadium de la ciudad de Casa Blanca, bajo el marco de la primera jornada del Grupo A.

Resulta que la gran figura de la jornada, Patson Daka, atacante del Leicester City (actualmente en la Championship, segunda división del fútbol inglés), anotó un auténtico golazo sobre el cierre del partido para firmar el definitivo empate 1 a 1 que repartió un punto para cada combinado.

Sin embargo, lo que debió ser una fiesta total estuvo a punto de transformarse en una tragedia debido a una arriesgada pirueta en su celebración por la anotación. Al estampar la igualdad en el minuto 92, Daka emprendió una carrera solitaria hacia el banderín del córner para ensayar un festejo acrobático. La maniobra no resultó como esperaba: perdió el control en el aire y su cabeza impactó de lleno contra el césped.

La imagen, que claramente se dispersó por las distintas plataformas de redes sociales, generó una profunda preocupación entre sus compañeros, quienes temieron una lesión de gravedad. Por fortuna, los médicos de la Selección de Zambia actuaron con velocidad, el incidente no pasó a mayores y el futbolista pudo completar los segundos restantes tras el impactante susto.

El momento que se desató la preocupación por Patson Daka.

¿Cómo sigue la Copa Africana de Naciones 2025?

Este martes 23 de diciembre, la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 presenta una cartelera de cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. La jornada comienza con el duelo entre República Democrática del Congo y Benín (Grupo D), seguido por el debut de los campeones de 2021, Senegal, frente a Botsuana (Grupo D). Por la tarde, la acción se traslada al Grupo C, donde las “Águilas Superiores” de Nigeria se miden ante Tanzania, cerrando la actividad del día con el choque entre Túnez y Uganda.

Vale mencionar que son 6 grupos de 4 participantes y que avanzarán a los Octavos de Final todos los primeros, todos los segundos y todos los terceros de cada zona.

