Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar la racha de resultados flojos y el Pizjuán puede ser el lugar para lograrlo, aunque Osasuna llega con la confianza de haber vuelto a ganar.

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Ambos pelean por meterse en la zona alta de la tabla antes de que el campeonato se acomode, y un triunfo acá puede cambiarles el panorama a mitad de semana.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla es sexto con 14 puntos pero arrastra una seguidilla irregular: cayó 1-4 ante Real Madrid en su visita más reciente, antes había rescatado un empate 3-3 en campo de Levante y en la fecha anterior a esa había perdido con Barcelona en su propia cancha. Los números todavía lo sostienen entre los primeros puestos, pero la visita a Madrid dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo.

Osasuna llega en una posición más modesta, doceavo con 11 unidades, aunque de ánimo distinto: goleó 2-0 a Racing de Santander en su último partido como local después de un tropezón fuerte, la derrota 2-5 ante Betis, y de un empate 1-1 con Rayo Vallecano. El equipo navarro muestra que puede lastimar afuera de su estadio, algo que necesitará repetir en Sevilla.

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El historial entre Sevilla y Osasuna

El historial entre ambos tiene 53 antecedentes y favorece al Sevilla, que ganó 22 veces por 17 de Osasuna, con 14 empates. En goles también manda el conjunto andaluz, 65 contra 50. Sin embargo, los duelos más recientes muestran que Osasuna le encontró la vuelta: se quedó con el último enfrentamiento y también con el anterior, cortando una racha que durante años fue favorable al Sevilla.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 08/11/2025 Sevilla vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/04/2025 Osasuna vs. Sevilla 1-0 Primera División 02/12/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 28/01/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 23/09/2023 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División 26/02/2023 Sevilla vs. Osasuna 2-3 Primera División 25/01/2023 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Copa del Rey 12/08/2022 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 05/02/2022 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.

se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Sevilla suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Osasuna suma 11 puntos en el torneo.