Tottenham vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Pocas veces se va a ver a un equipo último en la tabla siendo señalado como favorito, pero así llega el Tottenham a este cruce. La diferencia de categoría con el Coventry pesa más que la posición en la liga, aunque los resultados recientes no acompañan esa etiqueta.
El equipo local necesita cortar una racha sin victorias para despegarse del fondo de la tabla, mientras que el Coventry llega envalentonado tras dos triunfos seguidos que lo metieron de lleno en la pelea por la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham no gana hace tres fechas: empató sin goles con Everton, cayó por la mínima diferencia de dos goles ante el Aston Villa y rescató un punto de visitante frente al Manchester United. Esa seguidilla lo dejó último, con apenas 3 unidades en 6 partidos, una estadística que contrasta con el favoritismo que todavía le reconocen por historia y plantel.
El Coventry, en cambio, llega con el envión de dos victorias consecutivas. Después de una goleada en contra por 5-0 frente al Brighton, el equipo se repuso con un triunfo ajustado como visitante ante el Nottingham Forest y lo confirmó goleando 4-1 de local al Newcastle. Con 6 puntos y la 16ª posición, viaja a Londres con la confianza de quien encontró un funcionamiento.
El historial entre Tottenham y Coventry
El historial entre ambos tiene 68 antecedentes y una diferencia clara a favor del Tottenham, que ganó 31 contra 18 del Coventry, con 19 empates completando la cuenta. En goles también manda el conjunto londinense, con 113 contra 86.
El antecedente más reciente fue en 2024, cuando el Tottenham se impuso 2-1 de visitante. Antes de eso hay que remontarse a más de una década para encontrar otro cruce, con triunfos repartidos y algún resultado abultado en el medio, como el 4-0 del Coventry en 1997.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2024
|Coventry vs. Tottenham
|1-2
|League Cup
|05/01/2013
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|FA Cup
|17/03/2001
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|Premier League
|14/10/2000
|Coventry vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|26/02/2000
|Coventry vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|19/09/1999
|Tottenham vs. Coventry
|3-2
|Premier League
|06/02/1999
|Tottenham vs. Coventry
|0-0
|Premier League
|26/12/1998
|Coventry vs. Tottenham
|1-1
|Premier League
|13/04/1998
|Tottenham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|13/12/1997
|Coventry vs. Tottenham
|4-0
|Premier League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tottenham suma 3 puntos en el torneo.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.