Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un City que ya no asusta como antes, y la tabla lo refleja: seis puntos de distancia que pueden convertirse en una sentencia si el partido sale como lo pinta el papel.
No es un partido más: Arsenal tiene la chance de sacarle una ventaja casi definitiva a uno de sus perseguidores directos en la pelea por el título.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega como líder indiscutido con 28 puntos en 11 fechas, aunque el empate agónico ante Newcastle dejó una sensación agridulce después de dos triunfos consecutivos bastante sólidos, incluido ese 1-0 en la cancha del Liverpool que ilusiona a cualquier hincha local.
Man City atraviesa un momento complicado. Viene de empatar como local ante Fulham y antes de eso encadenó dos derrotas feas, contra Nottingham Forest y Brighton, resultados que lo dejaron tercero y a una distancia que empieza a preocupar si quiere pelear la liga de igual a igual.
El historial entre Arsenal y Man City
La historia entre ambos tiene más de cien años de cruces y el balance general favorece claramente al Arsenal, que ganó 93 de los 197 partidos frente a 59 triunfos de Man City, con 46 empates en el medio.
En los enfrentamientos recientes la cosa estuvo pareja: hubo goleadas de ambos lados, como el 3-0 del Arsenal en agosto o el histórico 5-1 de 2025, pero también partidos cerrados y empates que muestran que, más allá del historial de más de un siglo, en la última década nadie saca ventaja clara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/08/2026
|Arsenal vs. Man City
|3-0
|Community Shield
|19/04/2026
|Man City vs. Arsenal
|2-1
|Premier League
|22/03/2026
|Arsenal vs. Man City
|0-2
|League Cup
|21/09/2025
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Premier League
|02/02/2025
|Arsenal vs. Man City
|5-1
|Premier League
|22/09/2024
|Man City vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|31/03/2024
|Man City vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|08/10/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-0
|Premier League
|06/08/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Community Shield
|26/04/2023
|Man City vs. Arsenal
|4-1
|Premier League
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
En síntesis
- Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Arsenal suma 28 puntos en el torneo.
- Man City suma 22 puntos en el torneo.