Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un City que ya no asusta como antes, y la tabla lo refleja: seis puntos de distancia que pueden convertirse en una sentencia si el partido sale como lo pinta el papel.

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No es un partido más: Arsenal tiene la chance de sacarle una ventaja casi definitiva a uno de sus perseguidores directos en la pelea por el título.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega como líder indiscutido con 28 puntos en 11 fechas, aunque el empate agónico ante Newcastle dejó una sensación agridulce después de dos triunfos consecutivos bastante sólidos, incluido ese 1-0 en la cancha del Liverpool que ilusiona a cualquier hincha local.

Man City atraviesa un momento complicado. Viene de empatar como local ante Fulham y antes de eso encadenó dos derrotas feas, contra Nottingham Forest y Brighton, resultados que lo dejaron tercero y a una distancia que empieza a preocupar si quiere pelear la liga de igual a igual.

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El historial entre Arsenal y Man City

La historia entre ambos tiene más de cien años de cruces y el balance general favorece claramente al Arsenal, que ganó 93 de los 197 partidos frente a 59 triunfos de Man City, con 46 empates en el medio.

En los enfrentamientos recientes la cosa estuvo pareja: hubo goleadas de ambos lados, como el 3-0 del Arsenal en agosto o el histórico 5-1 de 2025, pero también partidos cerrados y empates que muestran que, más allá del historial de más de un siglo, en la última década nadie saca ventaja clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/08/2026 Arsenal vs. Man City 3-0 Community Shield 19/04/2026 Man City vs. Arsenal 2-1 Premier League 22/03/2026 Arsenal vs. Man City 0-2 League Cup 21/09/2025 Arsenal vs. Man City 1-1 Premier League 02/02/2025 Arsenal vs. Man City 5-1 Premier League 22/09/2024 Man City vs. Arsenal 2-2 Premier League 31/03/2024 Man City vs. Arsenal 0-0 Premier League 08/10/2023 Arsenal vs. Man City 1-0 Premier League 06/08/2023 Arsenal vs. Man City 1-1 Community Shield 26/04/2023 Man City vs. Arsenal 4-1 Premier League

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Horario del partido

México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

En síntesis