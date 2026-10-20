Alineaciones de Atlético San Luis y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis recibe a Querétaro este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de empatar 1-1 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de caer 0-5 ante Santos Laguna y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético San Luis y Querétaro
Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Román Torres Acosta, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Roberto Meráz, David Rodríguez, Anderson Duarte, Rafa Llorente.
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Carlos Villanueva, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.
La previa de Atlético San Luis y Querétaro: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Libertad Financiera
- Historial: 19 cruces — Atlético San Luis ganó 7, Querétaro ganó 9 y empataron 3
- Último antecedente: 26/06/2026: Querétaro 2-2 Atlético San Luis
- Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Atlante, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Querétaro: vs. Cruz Azul, lunes 26 de octubre