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Alineaciones de Atlético San Luis y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis y Querétaro se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Libertad Financiera por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Luis vs. Queretaro, Liga MX
San Luis vs. Queretaro, Liga MX

Atlético San Luis recibe a Querétaro este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de empatar 1-1 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de caer 0-5 ante Santos Laguna y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético San Luis y Querétaro

Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Román Torres Acosta, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Roberto Meráz, David Rodríguez, Anderson Duarte, Rafa Llorente.

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Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Carlos Villanueva, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.

La previa de Atlético San Luis y Querétaro: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Libertad Financiera
  • Historial: 19 cruces — Atlético San Luis ganó 7, Querétaro ganó 9 y empataron 3
  • Último antecedente: 26/06/2026: Querétaro 2-2 Atlético San Luis
  • Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Atlante, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Querétaro: vs. Cruz Azul, lunes 26 de octubre
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