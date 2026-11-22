Querétaro y Necaxa se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio La Corregidora por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Querétaro recibe a Necaxa este domingo 22 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 0-1 ante Monterrey y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de ganarle 1-0 a Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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