Querétaro recibe a Necaxa este domingo 22 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 0-1 ante Monterrey y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de ganarle 1-0 a Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Querétaro y Necaxa
Querétaro (4-2-3-1): José Hernández, Carlos Villanueva, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Iker Benito, Jesús Arellano, Enzo Giménez, Alí Ávila, Mateo Coronel. DT: Esteban González.
Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Raúl Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Mauro Zaleta, Miguel Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Diego Ochoa, Danny Leyva, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.
Bajas y ausentes de Querétaro y Necaxa
Querétaro:
- Erik Dueñas (lesión de rodilla)
- Jean Unjanque (lesión de cadera)
- Eduardo Pérez (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Guillermo Allison (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Necaxa:
- Javier Ruiz (golpe)
La previa de Querétaro y Necaxa: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 19:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio La Corregidora
- Historial: 33 cruces — Querétaro ganó 10, Necaxa ganó 14 y empataron 10
- Último antecedente: 11/04/2026: Querétaro 3-1 Necaxa