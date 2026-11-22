El último partido de la fecha contará con una cobertura especial fuera de la grilla gratuita.

Querétaro y Necaxa serán los encargados de ponerle fin a la fase regular, cuando se vean las caras por el último partido de la jornada 17 del Apertura 2026. Ambos equipos se encuentran eliminados del campeonato y tendrán que jugar para completar el calendario. Eso sí, querrán tener una despedida agradable de este semestre.

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Los ‘Gallos Blancos’, que fueron de mayor a menor en la campaña y se quedaron sin chances sobre el final de la fase regular, pueden aspirar como mucho al 11° lugar. Del otro lado, los ‘Rayos’ no hicieron pie en ningún momento del campeonato, quedaron muy relegados y solo pueden llegar como mucho al 17° puesto.

Dadas estas circunstancias, la atención que acaparará el encuentro será por ser la continuidad del Chivas-Cruz Azul y por los días sin futbol que vendrán después. Sin embargo, tendrán que buscar bien en la grilla para encontrar el juego ya que por los canales más comunes no pasarán el partido entre Querétaro y Necaxa.

En esta oportunidad, el segundo compromiso del domingo no se podrá ver por TV abierta en México, para mala fortuna de los aficionados listos para sintonizarlo. Ni Azteca 7 ni Canal 5 ni las demás señales que pasan los partidos en forma gratuita para todo el país tendrán la posibilidad de facilitar el acceso al juego a los fans.

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Todo listo para el Querétaro-Necaxa [Foto: Getty]

En televisión mexicana, el partido entre Querétaro y Necaxa que cierra esta jornada 17 del Apertura 2026 sólo se podrá seguir en aquellas casas con TV de cable. FOX será la única pantalla con los derechos para transmitir en vivo y en directo para todo México el último encuentro de los ‘Gallos Blancos’ y de los ‘Rayos’.

En simultáneo, quienes no puedan ver el juego por televisión podrán sintonizarlo por medio de una vía alternativa en forma online, también a través de una única pantalla. El cruce final de la fase regular de esta Liga MX se podrá mirar con imagen y sonido en todo el país en la plataforma de streaming de suscripción de FOX One.