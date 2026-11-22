Querétaro recibe a Necaxa este domingo 22 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro llega golpeado por tres derrotas al hilo y necesita cortar la racha antes de que la tabla se le complique todavía más. Necaxa, en cambio, se guardó una victoria reciente que le da algo de aire en una zona baja donde todo pesa.
Ninguno de los dos está para repartir puntos: los Gallos Blancos quieren frenar la caída en casa y los Rayos necesitan ratificar que el triunfo pasado no fue un espejismo.
La actualidad de ambos equipos
Querétaro acumula un presente duro. Cayó con Monterrey y con Puebla, ambos como local, y antes había perdido también de visitante ante FC Juárez. Son tres partidos sin sumar y el equipo está 14° con 20 puntos en 16 fechas, una posición que no deja margen para relajarse en lo que resta del torneo.
Necaxa llega con algo más de confianza después de ganarle a Tijuana en su cancha, aunque antes había perdido con Santos Laguna y empatado con FC Juárez. Esa alternancia de resultados lo tiene 17° con 13 puntos, y cada partido que viene se juega como si fuera una final para salir de ahí.
El historial entre Querétaro y Necaxa
El historial entre ambos está parejo en empates pero se inclina para Necaxa, que ganó 14 de los 33 enfrentamientos contra 10 de Querétaro, con 10 igualdades. En goles también hay paridad, con 39 para los Rayos contra 38 de los Gallos Blancos.
En los cruces más recientes se nota la alternancia: Querétaro se impuso 3-1 en abril, pero antes Necaxa había ganado dos seguidos, 3-1 y 2-0. También hubo empates como el 2-2 de fines de 2024 y el 0-0 de ese mismo año, señal de que en el corto plazo ninguno logró sacar ventaja clara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Querétaro vs. Necaxa
|3-1
|Liga MX
|19/07/2025
|Necaxa vs. Querétaro
|3-1
|Liga MX
|29/03/2025
|Necaxa vs. Querétaro
|2-0
|Liga MX
|29/12/2024
|Querétaro vs. Necaxa
|2-2
|Club Friendlies
|28/09/2024
|Querétaro vs. Necaxa
|0-0
|Liga MX
|03/05/2024
|Necaxa vs. Querétaro
|1-1
|Liga MX
|17/02/2024
|Querétaro vs. Necaxa
|1-1
|Liga MX
|27/08/2023
|Necaxa vs. Querétaro
|0-1
|Liga MX
|25/02/2023
|Necaxa vs. Querétaro
|1-1
|Liga MX
|10/07/2022
|Querétaro vs. Necaxa
|1-2
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs
En síntesis
- Querétaro y Necaxa se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
- Necaxa suma 13 puntos en el torneo.