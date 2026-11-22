Querétaro y Necaxa se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio La Corregidora, por la jornada 17 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Querétaro recibe a Necaxa este domingo 22 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro llega golpeado por tres derrotas al hilo y necesita cortar la racha antes de que la tabla se le complique todavía más. Necaxa, en cambio, se guardó una victoria reciente que le da algo de aire en una zona baja donde todo pesa.

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Ninguno de los dos está para repartir puntos: los Gallos Blancos quieren frenar la caída en casa y los Rayos necesitan ratificar que el triunfo pasado no fue un espejismo.

La actualidad de ambos equipos

Querétaro acumula un presente duro. Cayó con Monterrey y con Puebla, ambos como local, y antes había perdido también de visitante ante FC Juárez. Son tres partidos sin sumar y el equipo está 14° con 20 puntos en 16 fechas, una posición que no deja margen para relajarse en lo que resta del torneo.

Necaxa llega con algo más de confianza después de ganarle a Tijuana en su cancha, aunque antes había perdido con Santos Laguna y empatado con FC Juárez. Esa alternancia de resultados lo tiene 17° con 13 puntos, y cada partido que viene se juega como si fuera una final para salir de ahí.

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El historial entre Querétaro y Necaxa

El historial entre ambos está parejo en empates pero se inclina para Necaxa, que ganó 14 de los 33 enfrentamientos contra 10 de Querétaro, con 10 igualdades. En goles también hay paridad, con 39 para los Rayos contra 38 de los Gallos Blancos.

En los cruces más recientes se nota la alternancia: Querétaro se impuso 3-1 en abril, pero antes Necaxa había ganado dos seguidos, 3-1 y 2-0. También hubo empates como el 2-2 de fines de 2024 y el 0-0 de ese mismo año, señal de que en el corto plazo ninguno logró sacar ventaja clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Querétaro vs. Necaxa 3-1 Liga MX 19/07/2025 Necaxa vs. Querétaro 3-1 Liga MX 29/03/2025 Necaxa vs. Querétaro 2-0 Liga MX 29/12/2024 Querétaro vs. Necaxa 2-2 Club Friendlies 28/09/2024 Querétaro vs. Necaxa 0-0 Liga MX 03/05/2024 Necaxa vs. Querétaro 1-1 Liga MX 17/02/2024 Querétaro vs. Necaxa 1-1 Liga MX 27/08/2023 Necaxa vs. Querétaro 0-1 Liga MX 25/02/2023 Necaxa vs. Querétaro 1-1 Liga MX 10/07/2022 Querétaro vs. Necaxa 1-2 Liga MX

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Horario del partido

México: 19:10 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs

En síntesis