Alineaciones de Querétaro y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Querétaro vs. Atlante este sábado 10 de octubre en el Estadio La Corregidora desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Querétaro y Atlante
Querétaro viene de ganarle 2-0 a Guadalajara y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Atlante viene de ganarle 4-2 a Monterrey y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Querétaro y Atlante
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Daniel Parra, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Carlo Garcia, Ali Avila, Iker Benito, Enzo Gimenez. DT: Esteban Gonzalez.
Atlante (5-3-2): Oscar Jimenez, Walter Clar, Aaron Quiros, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Walter Portales, Luis Calzadilla, Martin Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio, Luis Puente.
Suplentes de Querétaro: José Hernández, Paulo Victor, Denilson Saaid Muñoz Bustamante, Alex Alcala, Juan Robles, Eduardo Pérez Reyes, Waldo Madrid, Juan Martinez.
Suplentes de Atlante: Luis Sanchez, Octavio Vazquez, Joaquin Moxica, Cristobal Alfaro, Jairon Charcopa, Christian Bermudez, Gilberto Adame, Roberto Barragan, Martin Fernandez, Armando Escobar Díaz.
La previa de Querétaro y Atlante: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio La Corregidora
- Historial: 15 cruces — Querétaro ganó 3, Atlante ganó 10 y empataron 2
- Último antecedente: 22/06/2019: Querétaro 3-0 Atlante
- Próximo partido de Querétaro: vs. Santos Laguna, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Atlante: vs. Pumas UNAM, sábado 17 de octubre