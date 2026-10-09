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Alineaciones de Querétaro y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

Querétaro y Atlante se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio La Corregidora por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Queretaro vs. Atlante, Liga MX
Queretaro vs. Atlante, Liga MX

Se viene Querétaro vs. Atlante este sábado 10 de octubre en el Estadio La Corregidora desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Querétaro y Atlante

Querétaro viene de ganarle 2-0 a Guadalajara y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Atlante viene de ganarle 4-2 a Monterrey y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Querétaro y Atlante

Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Daniel Parra, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Carlo Garcia, Ali Avila, Iker Benito, Enzo Gimenez. DT: Esteban Gonzalez.

Atlante (5-3-2): Oscar Jimenez, Walter Clar, Aaron Quiros, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Walter Portales, Luis Calzadilla, Martin Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio, Luis Puente.

Suplentes de Querétaro: José Hernández, Paulo Victor, Denilson Saaid Muñoz Bustamante, Alex Alcala, Juan Robles, Eduardo Pérez Reyes, Waldo Madrid, Juan Martinez.

Suplentes de Atlante: Luis Sanchez, Octavio Vazquez, Joaquin Moxica, Cristobal Alfaro, Jairon Charcopa, Christian Bermudez, Gilberto Adame, Roberto Barragan, Martin Fernandez, Armando Escobar Díaz.

La previa de Querétaro y Atlante: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio La Corregidora
  • Historial: 15 cruces — Querétaro ganó 3, Atlante ganó 10 y empataron 2
  • Último antecedente: 22/06/2019: Querétaro 3-0 Atlante
  • Próximo partido de Querétaro: vs. Santos Laguna, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Atlante: vs. Pumas UNAM, sábado 17 de octubre
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