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Alineaciones de Querétaro y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Querétaro y Cruz Azul se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio La Corregidora por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Queretaro vs. Cruz Azul, Liga MX
Queretaro vs. Cruz Azul, Liga MX

Querétaro recibe a Cruz Azul este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 1-2 ante Atlético San Luis y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 2-1 a Pachuca y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Querétaro y Cruz Azul

Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Paulo Victor. DT: Esteban González.

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Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Alán Mozo, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Érik Lira, Alán Montes, Gabriel Fernández, Carlos Rodríguez. DT: Joel Huiqui.

La previa de Querétaro y Cruz Azul: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio La Corregidora
  • Historial: 42 cruces — Querétaro ganó 13, Cruz Azul ganó 20 y empataron 9
  • Último antecedente: 22/04/2026: Querétaro 1-1 Cruz Azul
  • Próximo partido de Querétaro: vs. FC Juárez, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. León, lunes 2 de noviembre
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