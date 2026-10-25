Alineaciones de Querétaro y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Querétaro recibe a Cruz Azul este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 1-2 ante Atlético San Luis y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 2-1 a Pachuca y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Querétaro y Cruz Azul
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Paulo Victor. DT: Esteban González.
Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Alán Mozo, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Érik Lira, Alán Montes, Gabriel Fernández, Carlos Rodríguez. DT: Joel Huiqui.
La previa de Querétaro y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio La Corregidora
- Historial: 42 cruces — Querétaro ganó 13, Cruz Azul ganó 20 y empataron 9
- Último antecedente: 22/04/2026: Querétaro 1-1 Cruz Azul
- Próximo partido de Querétaro: vs. FC Juárez, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. León, lunes 2 de noviembre