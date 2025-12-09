Este fin de semana se disputa la Final del Apertura 2025 en la Liga MX, las escuadras que llegaron y que pelean por el título son Tigres y Toluca, por lo que ahora los demás equipos han tenido la Asamblea de Dueños en donde se tocaron varios puntos que son importantes respecto a lo que se viene en el 2026 respecto a diferentes temas.

Uno de los primeros temas fue el tema de ascenso y descenso, que aunque se determinó que se dará un ascenso no se había mencionado de qué manera, pero ahora la escuadra que podría subir sería Atlante, mientras que el equipo al que podrían comprar en este caso sería Mazatlán, así se ocuparía esa plaza en primera y seguirían siendo 18 equipos.

Otro de los temas que se plantearon es el de la multipropiedad, esto creó varias situaciones en el 2025, ya que equipos como Club León y Atlas ahora tendrán que ser vendidos para que no dependan del mismo dueño, aunque poco se habló de quiénes serían los compradores, ya que esto es algo que pasará después del Mundial 2026.

Nuevo cambio en la Liga MX

Pero el tema que más ayuda a los equipos y que tiene que ver directamente con el Mundial, es que hay varios seleccionados que ya no estarán para jugar la Liguilla del Clausura 2026 por los llamados con sus equipos. De esta manera, se busca que como beneficio los 9 jugadores que tienen en la plantilla y que no son formados en México podrán estar en cancha.

Es decir, que para el siguiente torneo durante la Liguilla se podrá participar en los partidos con sólo 2 mexicanos en el terreno de juego, mientras que los otros 9 podrán ser extranjeros. Esto es algo que clubes como Monterrey se estuvieron quejando a lo largo de este torneo y que ahora será algo que se implementará, pero sólo en esta ocasión.

En síntesis

Como medida para compensar la ausencia de jugadores convocados a sus selecciones debido al Mundial 2026, se implementará un cambio provisional en la Liguilla:

Apertura de Plazas de No Formados en México (NFM): Durante la Liguilla del Clausura 2026, los equipos podrán utilizar a nueve jugadores NFM en el terreno de juego.

Durante la Liguilla del Clausura 2026, los equipos podrán utilizar a en el terreno de juego. Implica: Solo se requerirá que haya dos jugadores mexicanos en la cancha durante los partidos de Liguilla.

