América está lejos de ser ese equipo que supo ser tricampeón del futbol mexicano y que llegó a una final en busca del tetra. Los dirigidos por André Jardine no tuvieron una buena segunda mitad del año y quedó más que demostrado este miércoles.

Publicidad

Publicidad

Las Águilas visitaron a Rayados por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 en el Gigante de Acero y se llevaron un resultado muy negativo de cara al encuentro de vuelta tras perder por 2-0 contra los dirigidos por Domènec Torrent.

Encuesta¿América podrá dar vuelta el resultado? ¿América podrá dar vuelta el resultado? YA VOTARON 0 PERSONAS

El próximo sábado se definirá la serie en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el equipo tendrá al apoyo de su afición. Pero para dar vuelta el marcador deberán encontrar su mejor versión futbolística, algo que no se ha visto hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

André Jardine habló en conferencia de prensa tras la derrota y se mostró muy enojado por el accionar que tuvo el arbitraje. Además, se justificó luego de la floja actuación que tuvieron sus jugadores en el campo de juego con una frase que despertó la polémica.

Las declaraciones de Jardine

“Fue un partido cerrado, Rayado tampoco creo que haya tirado mucho a puerta. Tuvimos opciones”, expresó el DT post partido. Sus dichos no cayeron bien ya que Las Águilas no patearon al arco en los 90 minutos y fue superado por el equipo local.

ver también ¿Culpa al arbitraje de la derrota? Las palabras de André Jardine tras caer ante Rayados en la Ida de los 4tos de Final

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La derrota deja a América en una situación complicada de cara al partido de vuelta. El equipo tendrá que mejorar considerablemente si quiere mantener viva la posibilidad de avanzar a semifinales del Torneo Apertura 2025 y también de ser campeón.

En síntesis