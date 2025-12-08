El América por primera vez no alcanzó la final de la Liga MX desde la llegada de André Jardine. Con un tricampeonato y un subcampeonato en el Clausura 2025, el club azulcrema quedó eliminado en cuartos de final del Apertura 2025 en manos de Rayados.

Publicidad

Publicidad

A pesar del disgusto, la directiva de Las Águilas aún confía en André Jardine. Es por eso que la directiva y el entrenador brasileño ya empezaron a diagramar el Clausura 2026. Si bien no se espera que se realicen demasiados movimientos en el plantel, algunas llegadas y salidas se producirán.

En cuanto a posibles fichajes, y de acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, André Jardine le habría pedido a la directiva la llegada de Vitinho, actual futbolista de Xolos. El técnico conoce al extremo porque lo dirigió en Atlético San Luis y cree que encajaría con las necesidades del plantel.

Tijuana compró a Vitinho en el mercado veraniego por 3 millones de dólares a Atlético San Luis. Sin embargo, el extremo no tuvo el rendimiento esperado con Xolos: el brasileño no convirtió goles ni dio asistencias en 10 partidos disputados en el equipo de Sebastián Abreu.

Publicidad

Publicidad

Vitinho, jugador de Xolos, podría ir al América (Getty Images)

Más allá del flojo torneo que tuvo Vitinho, André Jardine confiaría en recuperar la mejor versión del extremo. La cuestión es que Xolos compró al futbolista hace pocos meses, por lo que buscaría recuperar la inversión. Aunque el América podría tener otra alternativa.

¿América ofrece un intercambio?

ver también Es el portero que más oportunidades tiene de llegar al Club América para cubrir la baja de Luis Ángel Malagón en el Mundial 2026

De acuerdo a lo informado por Azteca Deportes, el club azulcrema tendría en mente ofrecer un intercambio de Rodrigo Aguirre por Vitinho. América necesita liberar una plaza de extranjero y el uruguayo sería el apuntado para que el brasileño fiche por los de Coapa.

Publicidad

Publicidad

No obstante, lo reportado es que Rodrigo Aguirre no tendría intenciones de irse del América. En ese caso la directiva azulcrema necesitaría convencer al delantero uruguayo o explorar otra alternativa para cumplirle el deseo a André Jardine para fichar a Vitinho.

En síntesis