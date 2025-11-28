Los dos pecados de André Jardine que le abrirían la puerta de salida en América

El América está cerca de quedar eliminado del Apertura 2025. Después de su derrota por 2-0 ante Rayados del miércoles pasado en el Gigante de Acero, Las Águilas necesitan ganarle a Monterrey por al menos dos goles para avanzar a la semifinal de la Liguilla.

Sin embargo, no será tarea fácil para André Jardine conseguir el resultado que necesita frente a un rival de jerarquía como lo es Rayados. El América se encuentra en una situación en la que nunca había estado desde la llegada del técnico brasileño: quedar eliminado en los cuartos de final.

Según lo revelado por Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, la directiva del América empezó a perder la paciencia con André Jardine. Hubo dos decisiones que tomó el técnico brasileño en la derrota ante Rayados que habría generado malestar en la cúpula de Coapa.

América, cerca de quedar eliminado en cuartos de final (Getty Images)

La primera está relacionada con la titularidad de Igor Lichnovsky por encima de la de Ramón Juárez, mientras que la segunda decisión discutible es que André Jardine sustituyó a Brian Rodríguez en la segunda mitad cuando no merecía salir por su rendimiento.

¿Se va André Jardine?

El América siempre llegó a la final de la Liga MX desde que André Jardine es el entrenador. Después del tricampeonato, Las Águilas cayeron en la final frente a Toluca en el Clausura 2025. Pero el club auriazul nunca quedó eliminado antes del partido por el título.

Por este motivo, una eliminación en cuartos de final sería algo nuevo para este ciclo. No obstante, el futuro del entrenador brasileño no correría peligro según lo informado por Carlos Ponce de León y la directiva del América le daría un torneo más a André Jardine.

De todos modos, más allá de que el técnico estaría presente en el Clausura 2026, la cúpula de Las Águilas ya habría empezado a analizar distintos nombres para reemplazar a André Jardine en caso de ser necesario. El América está atravesando una situación límite, pero todavía puede remontar la serie frente a Rayados y seguir con vida en la Liguilla.

