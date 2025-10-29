América no está pasando por su mejor presente futbolístico en este 2025 y la afición espera que el equipo pueda cambiar la cara en una etapa vital del torneo en el que ya no pueden cometer más errores. La presión aumenta porque cada punto cuenta y la plantilla debe responder a las expectativas para no comprometer sus objetivos en la Liguilla.

Si bien ya clasificaron a la próxima instancia, Las Águilas quieren terminar posicionados de la mejor manera posible para la Liguilla. El equipo deberá estar a la altura de las circunstancias si es que quiere soñar con el título y mantener la confianza de su afición.

Aunque todavía falta para la próxima temporada, en la institución ya se estarían empezando a tomar algunas decisiones importantes respecto a lo que será la plantilla del año que viene. El club no solo piensa en refuerzos, sino también en posibles bajas que permitan renovar la estructura del equipo.

En las últimas horas, se reveló que ya estaría confirmado que dos futbolistas del equipo no seguirán por decisión del entrenador brasileño. Esto abre espacio para futuras incorporaciones, especialmente pensando en reforzar posiciones clave con fichajes internacionales que puedan marcar la diferencia.

Las dos bajas de América

”Ahora sí, lo del Ave. Pues este torneo, como no había pasado antes, con tantas bajas por lesión, se notó que hay extranjeros que no pesan o les pesa ser titulares, así que en el análisis de los refuerzos ya están apuntadas en la lista los primeros dos para hacer hueco a fichajes internacionales, dos compatriotas curiosamente: Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, dos por los que apostaron, pero no dieron el ancho”, reveló Francotirador en Récord.

”Los que sean que vengan, seguro lo harán mejor”, agregó el periodista, dejando claro que el club busca jugadores que puedan rendir y aportar al equipo de manera inmediata en el próximo torneo.

